Lefkoşa Büyükelçiliği'nden Mustafa Akıncı açıklaması: Gerçek dışıdır
Kaynak: AA
Her açıklamasıyla Rumları sevindiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın şahsının adaylıktan çekilmesine yönelik mesajlar verildiği iddiasına Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yalanlama geldi.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın söylediği 'şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği' yönündeki iddiaların, gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tv2020 Kanalı'nda bugün yayınlanan bir programa katılan Sayın Akıncı’nın dile getirdiği, 'şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği' yönündeki ifadeleri, tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil her bir Kıbrıs Türkünün canını da malını da korumakta kararlıdır. Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir."
Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olmasının iyi niyetten uzak olduğu vurgulandı.
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