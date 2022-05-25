Lapid'den Türkiye açıklaması: Yeniden başlatmak için anlaştık
İsrail Dışişleri Bakanı, 'Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık.' dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid
Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz
Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık
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