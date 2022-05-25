Lapid'den Türkiye açıklaması: Yeniden başlatmak için anlaştık

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid

Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz

Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık