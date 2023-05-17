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Lahey Barış Sarayı'ndaki Hereke halısı restore edilmek üzere Türkiye'ye gönderildi
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17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:38:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:38:00

Lahey Barış Sarayı'ndaki Hereke halısı restore edilmek üzere Türkiye'ye gönderildi

Kaynak: AA

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Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı ve Daimi Hakemlik Mahkemesi binası olarak kullanılan Barış Sarayı'na, 1911'de Osmanlı Devleti'nin hediye ettiği Hereke halısı, restorasyon için Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Barış Sarayı'nın idaresini sağlayan Carnegie Vakfı ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca 161,5 metrekare büyüklüğünde ve 700 kilogram ağırlığındaki Hereke halısının, Aksaray'da restore edileceği belirtildi.

Halının, Barış Sarayı'ndaki Japon Odası'ndan çıkarılması törenine, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, Hollanda Dışişleri Bakanlığının Türkiye'den de sorumlu Avrupa Direktörü Erik Weststrate ve Carnegie Vakfı Direktörü Jan Pieter Hendrik Donner katıldı.

Büyükelçi Ünal, Hereke halısının Barış Sarayı'ndan çıkarıldığı törende yaptığı konuşmada, "Ecdadımızın 1907'deki davete icabetle 1911'de armağan ettiği tarihi Hereke halısı, 112 yıldır sayısız önemli barış anlaşması, müzakere ve görüşmeye şahitlik etti." dedi.

Halının Türk-Hollanda dostluğunun ölümsüz nişanelerinden biri olduğunu belirten Ünal, "Ecdadımızın uluslararası barışa desteğini o tarihte uzun vadeli bir öngörüyle ve bu şekilde göstermiş olması, bugün hepimiz için önemli bir mesajdır." ifadesini kullandı.

Carnegie Vakfından yapılan açıklamada, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından halının tekrar Barış Sarayı'na getirileceği ve tüm taşınma, restorasyon ve geri serilme sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından belgesel haline getirileceği bildirildi.

Etiketler : Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Türk-Hollanda Büyükelçi Ünal
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