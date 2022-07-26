VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adana'da yangın: Ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Çin'den ABD'ye askeri karşılık tehdidi
KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor
ABD'de Yunan lobisi: Amaç Türkiye'ye karşı kara propaganda
Avrupa'da gaz fiyatları 200 euroyu geçerek en yüksek seviyeye ulaştı
Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Beştepe'de güven mektubu töreni
Filistinli bakandan İsrail'in yerleşim projeleriyle ilgili uyarı
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek...
CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den yanıt
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 12,4 arttı
Terörün kaynağına darbe indirdi
Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor
İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a "havuç ve sopa" politikası uyguluyor
'Kodokushi' İran'da 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görüldü
Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamladı
Rusya duyurdu: Ortak tahıl merkezi İstanbul'da faaliyete başladı
Avrupa'da derin çatlak! 2 ülke reddetti
Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA satın alacak
26 Temmuz 2022 Salı 19:38:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 19:40:00

KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor. İlgili bakanlıklar konuya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Anapara harici enflasyon farkı ödeyenlerin, borçları vergi dairesine aktarılanların, yapılandırmadan faydalananların durumu gözden geçiriliyor. Çalışmanın ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında TRT Haber yayınında açıklamalar yaptı.

"Kredinin 3 ayağı var. Bir kredi eğer alıyorsan aldığın bu krediyi senin anında ödemen diye bir şey yok. Sigortalı bir iş bulacaksın. Sigortalı işi bulduktan sonra da iki yıl içerisinde de bunu ödeyeceksin burada faiz filan yok."

KREDİNİN SADECE ANAPARASI ÖDENİYOR

3 milyon 157 bin genç aldıkları kredinin sadece anaparasını geri ödeyecek. Bu kapsamda 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kaldırılmış olacak.

Düzenlemeden mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kişi de faydalanacak. Kredi alıp henüz mezun olmayan 812 bin öğrenci de sadece anaparayı ödeyecek.

İKİ BAKANLIK KYK İÇİN ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

Peki, kredisinde ana para harici enflasyon farkı ödeyenlerin, borcu vergi dairesine aktarılanların, yapılandırmadan faydalananların durumu ne olacak?

İşte, bu soruların yanıtları için Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

O çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilecek.

YASAL DÜZENLEMELER MECLİS AÇILINCA GÜNDEME ALINACAK

İki bakanlık istişare edecek. Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu kanunu da incelenecek. Gereken yasal düzenlemeler ekim ayında meclis açılınca gündeme alınacak.

Etiketler : başkan erdoğan kyk yol haritası enflasyon farkı kyk kredi borçları
Kapalıçarşı için İstanbul'da

Kapalıçarşı için İstanbul'da
Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor

Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor
Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda

Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda
Mektupla ayrıldılar

Mektupla ayrıldılar
Bodrum yolcusu

Bodrum yolcusu
Konser değil terapi

Konser değil terapi
Yalın aşk

Yalın aşk
Seyşeller'de balayı

Seyşeller'de balayı
İzleyenleri coşturdu

İzleyenleri coşturdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX