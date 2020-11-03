  • BIST
    1130.44
  • Dolar
    8,5310
  • Euro
    9,9867
  • Altın
    521,2670
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar açık açık uyardı! "Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"
Bakan Selçuk açıkladı! İzmir'e 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı
Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi
İdil Şirin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Otomobil pazarı ekim ayında yüzde 90,9 büyüdü
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!
Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum
Alanya'da tur teknesi battı: 1 turist öldü
PKK'nın 'yakın koruması' Almanya'dan skandal adım! İsimlerini verdiler.
Minik Ayla, 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
Ayda'nın ambulanstan ilk görüntüsü!
Gözyaşları sel oldu! Ayda elini salladı çok güzel gülüyordu
91. saatte gelen mucize!
Venezuela ticari uçuşları başlatıyor: Aralarında Türkiye de var
Viyana'da korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi
İzmirliler yazlıklara kaçıyor!
Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı!
Devletin imkânları İzmir için seferber
Ölüm onu iki kez teğet geçti! Enkaz altında kalmaktan saniyeler içinde kurtuldu
Rıza Bey Apartmanından bir kadın cesedi çıkartıldı
Yemen'de 10 yıl içinde 44 gazeteci öldürüldü!
03 Kasım 2020 Salı 14:47:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 14:47:00

KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Kasapoğlu, KYK burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, “Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık.” dedi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Etiketler : Bakan Kasapoğlu KYK BURS BAŞVURU
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum

Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'
Fransız askısıyla gündem olan Seda Sayan ticarete atılıyor

Fransız askısıyla gündem olan Seda Sayan ticarete atılıyor
Yalın dileğini dile getirdi...

Yalın dileğini dile getirdi...
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER