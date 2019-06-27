KYK borçları silindi mi? KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silindi mi? KYK borçları silincek mi? soruları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugün TBMM'ye sunulan bir kanun teklifi ile gündem konusu olan KYK borçları tüm herkesi heyecanlandırdı. Tüm KYK borcu olanlar gelecek olan son dakika haberlerini anbean takip ediyorlar. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit ediliyor. Peki, KYK borçları silincek mi? İşte tüm merak edilenler...

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

KYK borçlarının silinmesine yönelik bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. KYK borçları hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BORÇ ERTELEME BAŞVURUSU

KYK borcu sorgulama işlemi gibi borç erteleme başvurusu da E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. E-Devlet sistemine TC Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü/ Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu” sayfasına giriş yapacak olan vatandaşlar, aşağıdaki adımları takip edebilir;

Daha önce yapılmış bir erteleme başvurunuz bulunmuyor, ancak erteleme başvurusu yapmak istiyorsanız “Yeni Başvuru” düğmesini tıklayarak kredi geri ödeme erteleme başvurusu yapabilirsiniz.

"Yeni Başvuru" düğmesini tıkladığınızda açılır. Formdaki iletişim bilgileri alanı e-Devlet Kapısı profilinizde doğrulanmış cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres bilgileriniz ile doldurulmuş olarak görüntülenecektir.

İkinci adımda ise, "Borç Erteleme Talep Türü"nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;

• İşsizlik Sebebiyle

• Askerlik Sebebiyle

• Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve “İleri” düğmesini tıklamanız gerekmektedir.

BORÇ ERTELEMESİ HANGİ DURUMLARDA YAPILAMAZ

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı durumunda borç ertelemesi yapılamamaktadır.

• Öğrenim/ katkı kredi borç ödemesi aksatılmış ve borçta gecikme zammı oluşmuşsa,

• Borç ödeme başlangıç tarihi askerlik terhis tarihinden sonra ise,

• Borç ödeme henüz başlamamış ise(borç başlangıç tarihi olan aydan 1 ay önceki aydan itibaren talepte bulunabilir.),

• Borç hesaplaması henüz yapılmamış ise veya kişi kredi almaya devam ediyor ise,

• Kişinin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile kredi ilişiği kesilmiş ise.