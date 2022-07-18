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KYK borçları için müjde günü... Gözler Kabine toplantısında
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18 Temmuz 2022 Pazartesi 00:45:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 00:45:00

KYK borçları için müjde günü... Gözler Kabine toplantısında

Kaynak: Trt Haber

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KYK kredi borcu müjdesi için gözler yarın düzenlenecek olan kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmalarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

TRT Haber'den aktarılana göre, milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı. Peki, KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak?

Detaylar, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla netlik kazanacak.

Etiketler : kyk borcu Beştepe kabine toplantısı ne zaman
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