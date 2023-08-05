VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçimlerde AK Parti belediyeciliğinin ne kadar başarılı olduğunu göstereceğiz"
"Hatay'da 4 sanayi sitemizi de en kısa sürede tamamlayarak 379 adet yeni iş yerini şehrimize kazandı...
"İstanbul'da yaşanan suç olaylarında yüzde 11 düşüş var"
İsveç, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyor
Bakanlıktan piyasa gözetimi faaliyetlerine ve alınan tedbirlere ilişkin açıklama
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı 12'ye yükseldi
05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:15:00

KVKK'dan "ürün tanıtımı için çekilen fotoğrafların paylaşımı"na ilişkin karar

Kaynak: AA

ABONE OL

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), fotomodellik yapan kişinin bir giyim firmasının tanıtımı amacıyla çekilen fotoğraflarının iş ilişkisinden sonra da yayınlanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı bir durum olmadığına hükmetti.

Fotomodellik yapan kişi, Kurula başvurarak, bir giyim mağazası tarafından satışa çıkarılan ürünlerin tanıtımı için fotoğraflarının çekildiğini ve paylaşıldığını, iş ilişkisinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının açık rızası olmaksızın veri sorumlusuna ait internet adreslerinde yayınlanmaya devam edildiğini ileri sürdü.

Kurul tarafından başlatılan inceleme kapsamında, veri sorumlusu giyim mağazası savunmasında, başvurucu ile aralarında bir eser sözleşmesinin bulunduğunu, tanıtımı yapılan ürünlerin stokları bitene kadar fotoğrafların paylaşıldığını, ürün stokunun sona ermesinin ardından da fotoğrafların kaldırıldığını belirtti. Ayrıca savunmada, fotoğrafların hukuki ve ticari ilişki kapsamında açık rızayla çekildiği ve paylaşıldığı kaydedildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise fotomodellik yapan kişinin bir giyim firmasının ürünlerinin tanıtımı amacıyla çekilen fotoğraflarının iş ilişkisinden sonra da yayınlanmasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı bir durum olmadığına, taraflar arasındaki sözleşme çerçevesinde fotoğrafların paylaşıldığına karar verdi.

Kararda, başvurucu ile veri sorumlusu arasında iş ilişkisinden doğan yazılı olmayan bir sözleşmenin bulunduğu ve bu sözleşme kapsamında ilgili kişinin veri sorumlusu bünyesinde fotomodellik yaptığı belirtildi.

Başvurucunun iş ilişkisinin sona ermesi nedeniyle veri sorumlusunun internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarının kaldırılmasını talep ettiği aktarılan kararda, kıyafetlerin stoklarının sona ermesinden sonra fotoğrafların giyim mağazasınca yayınlanan yerlerden kaldırıldığı, yapılan incelemede internet sitesi linklerinde bu fotoğrafların bulunmadığı ifade edildi.

Kararda, başvurucunun fotoğraflarının veri sorumlusu ile arasındaki sözleşmeye istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" hüküm çerçevesinde yayınlanarak işlendiği, veri sorumlusu şirket hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı kaydedildi.

Etiketler : fotomodel ürün tanıtım paylaşım
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX