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22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:00:00

KVKK'dan çocuğa reklam amaçlı broşür gönderene 30 bin lira ceza

Kaynak: AA

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bir çocuğa reklam amaçlı broşür gönderen kişiye 30 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bir pazarlama şirketinde serbest girişimci olarak çalışan kişi, mektupla bir çocuk adına tanıtım amaçlı broşür gönderdi.

Bunun üzerine veli, çocuğunun kişisel verilerine ulaşılması ve kendisinden izinsiz broşür gönderilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulundu.

Kurul, serbest girişimciyi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Kararda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda "kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği" hükmüne yer verildiği belirtildi.

Kanun'un 12'nci maddesinde ise veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğuna işaret edilen kararda, veri sorumlusu tarafından tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak kişisel veri işlenebilmesi için açık rıza alındığına dair ispat edici bir belge ibraz edilemediği ifade edildi.

Kararda, veri sorumlusunun tanıtım ve pazarlama amacıyla broşür göndermesi suretiyle ilgili kişinin kişisel veri niteliğindeki isim ve adres bilgilerini işlemesinin Kanun'daki işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı vurgulandı.

Etiketler : kişisel verileri koruma kurulu çocuk reklam broşür ceza
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