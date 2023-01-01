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01 Ocak 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 15:00:00

KVKK, bugüne kadar 26 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı

Kaynak: AA

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Görev süresi boyunca 991 veri ihlal bildirimi yapılan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, incelemeleri sonucu 152 milyon 720 bin lira idari yaptırım uyguladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), faaliyete geçtiği günden bugüne yapılan 28 bin 758 başvurudan 26 bin 673'ünü sonuçlandırdı.

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle kuruldu.

Kanun kapsamında kişisel verilerin korunması adına faaliyet yürüten KVKK'ye, bugüne kadar 28 bin 758 başvuru yapıldı. Kurum, başvurulardan 26 bin 673'ini sonuçlandırdı.

Görev süresi boyunca 991 veri ihlal bildirimi yapılan KVKK, bunlardan 222'sini resmi internet sayfasında ilan etti. KVKK, görev alanına giren konularda 894 hukuki görüş verirken, yapılan incelemeler sonucu 152 milyon 720 bin lira idari yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Yurt dışına kişisel veri aktarımını düzenlemeye yönelik taahhütnameler ve bağlayıcı şirket kurallarını da açıklayan KVKK, yurt dışına veri aktarılmasıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 5 taahhütnameyi onayladı.

REHBERLER VE BİLGİLENDİRİCİ VİDEOLAR YAYINLANDI

KVKK, görev süresince kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın geliştirilmesi amacıyla rehber, broşür ve dokümanlar da hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu.

Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun işleyişi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bilgilendirilme amaçlı çeşitli faaliyetler yürüten KVKK, 46 rehber, broşür ve dokümanın yanı sıra birçok farkındalık ve bilgilendirme içerikli video hazırladı.

Söz konusu içeriklere, kurumun internet sitesinden erişilebiliyor.

Etiketler : kişisel verileri koruma kurumu başvuru kvkk
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