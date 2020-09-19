Başkan Erdoğan: Üçüncü çeyrekte pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarını üzecek bir büyüme kaydedeceğiz

  • BIST
    1111.96
  • Dolar
    7,5575
  • Euro
    8,9826
  • Altın
    473,9300
İstanbul
18 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katillerin kanlı planını jandarma bozdu
Türkiye'nin teknoloji festivali TEKNOFEST, Türkiye Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
Korona tedavisi gören babadan ders gibi paylaşım: Bunu başkasına yaşatmayın
Rize'de yağış sonrası heyelan
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'dan sevindiren haber! Koronavirüs testi negatif çıktı
Bahçeli'den Gaziler Günü'nde flaş açıklamalar: Hak yerini bulmalı
Yemen'de isyan sesleri yükseliyor! "Stockholm Anlaşması iptal edilsin"
Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Donanmamızın gücüne güç katacak
Başkan Erdoğan: Üçüncü çeyrekte pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarını üzecek bir büyüme ...
İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Arıza yapan tanker kıyıya sürüklendi
Bakan Süleyman Soylu'dan AYM'ye eleştiri: Allah hepsini bir fotoğrafta göstermeyi nasip etti
Fenerbahçe ile anlaşamayan Zahavi, PSV ile sözleşme imzalıyor
Halil Sezai hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Gül: Büyük vandallık
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bini aştı
İran'dan ABD'ye Süleymani tehdidi! "İntikamımızdan şüphe etmeyin"
Adana'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi
Burcu Kara, boş kutuya 800 Euro vermiş: Turist olmanın zorluğu bu
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
TFF açıkladı! 6 hakem koronavirüse yakalandı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vatandaşları koronavirüsle ilgili uyardı: Gidişata göre Ekim'de bu a ...
Libya Ordusu komutanı Hafter'in petrol anlaşmasını reddetti! "Bu saçmalıklar geçmeyecek"
Down sendromlu koronavirüs hastası Saime Yılmaz'a doktorlardan doğum günü sürprizi
Hazal Kaya'dan Ezgi Mola'ya samimi açıklamalar: Çok ergendim
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere mesaj
19 Eylül 2020 Cumartesi 14:07:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 15:00:00

Başkan Erdoğan: Üçüncü çeyrekte pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarını üzecek bir büyüme kaydedeceğiz

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arası kesimini video konferans ile katıldığı törenle açtı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen Kredi Derecelendirme kuruluşlarına sert sözlerle yüklendi 'Salgında en az etkilenen ülkelerden biri de Türkiye'dir. İnşallah 3. çeyrekte her kesimi memnun eden bir büyüme kaydedeceğiz' dedi.

Törende bir de konuşma yapan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi, koronavirüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye'nin üçüncü çeyrekte her kesimi memnun eden bir büyüme kaydedeceğini açıkladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan buyana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.


İstanbul İzmir otoyolu Osmangazi köprüsüyle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol 2X4’tür yani dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz. Ancak bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz.

Tabi bu durum aynı zamana İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.

Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz.

Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Göstergeler sadece 2. çeyreğe değil geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER