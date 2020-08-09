İstanbul'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada 5 kişinin öldüğü öğrenildi.
Kaza mahalline güvenlik ve sağlık ekipleri gönderildi.
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