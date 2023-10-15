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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
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15 Ekim 2023 Pazar 22:43:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 22:43:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Otoyolun Körfez geçişi Yağcılar mevkisinde seyreden Zekeriya B. idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 BCE 13 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan 34 J 3507 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak alana çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Fatma B'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Zekeriya B. ile araçtaki Çetin B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çetin B, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zekeriya B'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan ailenin Samsun'da akrabalarının cenaze törenine katıldığı, Tekirdağ'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Etiketler : kaza haberleri kuzey marmara trafik kazası
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