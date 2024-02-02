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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: yolcu otobüsü tıra çarptı
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02 Şubat 2024 Cuma 05:26:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 05:26:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: yolcu otobüsü tıra çarptı

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Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çekmeköy mevkiinde bir yolcu otobüsü tıra çarptı. Yaralıların olduğu kazada olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çekmeköy mevkiinde bir yolcu otobüsü, önünde ilerleyen tıra çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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