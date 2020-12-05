Karantinayı ihlal etti, infaz edildi

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05 Aralık 2020 Cumartesi 12:50:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 12:50:00

Kuzey Kore'de bir kişi karantinayı ihlal edince infaz edildi

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Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi.

Asya medyası, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı.

DHA'da yer alan habere göre, dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi .Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.

ULTRA YÜKSEK DÜZEYDE ACİL KARANTİNA ÖNLEMLERİ

Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.

Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri' getirerek, sınırdaki görevli askerlere Çin sınırından izinsiz girenleri vurma emri verildi.

GÜNEY KORE'DEN ELEŞTİRİ

Güney Kore istihbarat teşkilatı NIS, geçen hafta Kim'in Pyongyang'da bir tecrit emri verdiğini ve virüsü uzak tutmak için denizde balık tutmayı yasakladığını söyledi. İstihbarat yetkilileri, Kim'in salgın tedbirlerini ihlal edenlere karşı 'aşırı öfke' gösterdiğini ve 'mantıksız önlemler' aldığını söyledi.

Etiketler : kuzey kore koronavirüs karantina infaz
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