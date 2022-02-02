Nerede olduğu bilinmiyordu! Kim Jong-un'un yanında ortaya çıktı

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02 Şubat 2022 Çarşamba 09:56:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 09:56:00

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol Ju 5 ay sonra görüldü!

Kaynak: Reuters

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol'un nerede olduğu bilinmiyordu Sol, 5 ay sonra ilk kez halkın önüne çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol Ju, beş ayın ardından ilk kez katıldığı bir tiyatro gösterisinde görüldü.

Kim ve Ri, başkent Pyongyang'da Mansudae Art'ta Ay Yeni Yılı'nı kutlayan gösteriye katıldı. Ri, en son halka açık olarak 9 Eylül'de bir etkinliğe katıldığı görülmüştü.

Tiyatroya giden seyircilerden biri, Kim'i ve eşi Ri Sol Ju'yu tiyatroda gördüğümde seyirciler 'Yaşasın' diye bağırmaya başladı.

Kim'e sosyal hayatında, iş gezilerinde ve askeri gezilerinde eşlik eden Ri, uluslararası medyanın da ilgini çekmişti.

Geçtiğimiz sene bir yıldan fazla süredir medyada görülmemiş, kendisinin hamile ya da hasta olduğu hakkında iddialar ortaya çıkmıştı.

Kim ve Ri'nin üç çocuğu olduğu düşünülüyor, ancak onlar hakkında çok az şey biliniyor.

Kuzey Kore'de herhangi bir koronavirüs vakası açıklanmadı ancak sınırlar kapatıldı ve sıkı önlemler alındı.

Etiketler : Kuzey Kore lideri Kim Jong Ri Sol Ju Kim ve Ri
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