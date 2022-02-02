Nerede olduğu bilinmiyordu! Kim Jong-un'un yanında ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol Ju, beş ayın ardından ilk kez katıldığı bir tiyatro gösterisinde görüldü.

Kim ve Ri, başkent Pyongyang'da Mansudae Art'ta Ay Yeni Yılı'nı kutlayan gösteriye katıldı. Ri, en son halka açık olarak 9 Eylül'de bir etkinliğe katıldığı görülmüştü.

Tiyatroya giden seyircilerden biri, Kim'i ve eşi Ri Sol Ju'yu tiyatroda gördüğümde seyirciler 'Yaşasın' diye bağırmaya başladı.

Kim'e sosyal hayatında, iş gezilerinde ve askeri gezilerinde eşlik eden Ri, uluslararası medyanın da ilgini çekmişti.

Geçtiğimiz sene bir yıldan fazla süredir medyada görülmemiş, kendisinin hamile ya da hasta olduğu hakkında iddialar ortaya çıkmıştı.

Kim ve Ri'nin üç çocuğu olduğu düşünülüyor, ancak onlar hakkında çok az şey biliniyor.