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11 Ağustos 2020 Salı 10:29:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 10:40:00

Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu'nda; Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe-Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."

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