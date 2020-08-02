Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri arasında Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Doğan ve TCG Martı hücumbotları arasında 30 Temmuz 2020 tarihinde Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi" denildi.
- Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
- Başkan Erdoğan bizzat talimatı verdi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
- Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi
- Bakan Koca tatilcileri uyardı! Tatilde dikkatli olalım
- Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu
- Milli Kütüphanenin kitap sayısı arttı