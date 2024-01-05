Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 44 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan DenizBank şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıktı. Erzan'ın kuzeni Tanin Yılmaz'ın "Fatih Terim'e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?" diye yazdığı, Erzan'ın ise, "Yaranmak için değil, onun parası" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.

PARA HOCA'YA YATIRILACAK

İşte o mesajlar:

Tanin Yılmaz: Seçil, bugüne kadar Candaş'a kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa başkaları var mı? Ya da parayı yurtdışına mı çıkardınız?

Seçil Erzan: Sadece 100 bin USD aldı.

Tanin Yılmaz: Eğer Candaş bugün bu işi halletmezse, baro ya onu şikayet eden ilk kişi ben olacağım, bu işi organize eden o hayvan.

Seçil Erzan: Kur'an çarpsın değil.

Tanin Yılmaz: 150 bin nerede şimdi?

Seçil Erzan: Sabahki 150 binin 100 binini Ali aldı sabah... 50'yi de şimdi Nilgün yenge aldı bankaya götürdü, Hocaya yatırılacak yardımcısına.

Tanin Yılmaz: Fatih Terim'e yaranacam diye sen naptıgının farkında mısın?

Seçil Erzan: Yaranmak için değil, onun parası.

Tanin Yılmaz: Madem öyle, bana ipotek kaldırma yazısını akşam 17'ye kadar gönder.

Seçil Erzan: Adaya 50 bin daha kaldı.

Tanin Yılmaz: Organize çete kurmuşsunuz resmen.

Seçil Erzan: Tanin ben herkese borçluyum kimsenin suçu yok tek gerçek bu herkes mağdur.

Tanin Yılmaz: Geç sen onu da, neyse bu işin için de kimler var ben bulacağım, benim şüphem Selçuk ve Murat da bu işin içinde.

Seçil Erzan: Yok tertemiz çocuklar.

Seçil Erzan ile nişanlısı Candaş Gürol'un Fatih Terim ile Bodrum'daki yazlığında çektirdikleri fotoğraf ortaya çıkmıştı.

BU İŞİN BAŞINDA KİM VAR?

Tanin Yılmaz: Bak orada bambaşka konular ortaya çıkmadan, sana son kez soruyorum, bu işin ana aktörü kim onları anlat, sen sadece para trafiğini yönetiyorsun.

Seçil Erzan: Tanin kimse yok benim.

Tanin Yılmaz: Yoksa günah benden gitti, ben kendim buluyorum sonucu, peki, ben daha fazla bir şey yazmayacağım, pazartesi oradayım.