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23 Ağustos 2022 Salı 13:48:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 13:49:00

Kuvvetli sağanak geliyor! 5 il için sarı kodlu uyarı...

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, bazı bölgelerde sağanak yağmur görülecek. Marmara Bölgesi, Trakya, Çanakkale, Balıkesir çevreleri ile Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji, bugün için 5 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı.

23 Ağustos güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre hava sıcaklıklarında değişiklik görülmezken bazı bölgelerde sağanak yağmur görülecek. İstanbul'da ise öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İşte il il hava durumu raporu....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Marmara, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Artvin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışa karşı 5 kente "sarı" kod uyarısında bulundu.

İşte sarı kodla uyarılan iller:

Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge geneli parçalı bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR SAI KOD
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