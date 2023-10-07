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07 Ekim 2023 Cumartesi 17:11:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 17:11:00

Kuveyt'ten BM'ye çağrı: Sorumluluk üstlenin!

Kaynak: AA

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Kuveyt, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylarla ilgili uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgalinin kardeş Filistin halkına yönelik apaçık ihlalleri ve saldırılarının sonucu olarak abluka altındaki Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gerilimden endişe duyulduğu" kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki olaylarla ilgili uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin (BM) "üzerine düşen sorumluluğu" üstlenmesi ve yaşanan şiddet olaylarını durdurması istenen açıklamada, Filistin halkına koruma sağlanması ve İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Yahudi yerleşim birimlerini genişletme politikası başta olmak üzere kışkırtıcı uygulamalarına son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

Etiketler : KUVEYT BM İSRAİL FİLİSTİN
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