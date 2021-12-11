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11 Aralık 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 15:30:00

'Kütüphanesiz Okul Kalmasın'

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Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Tekirdağ'daki 82 okulun kütüphanesi yeniden şekilleniyor.

Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Tekirdağ'daki 82 okulun kütüphanesi, Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tedarikçi okullarından olan lisede 7 öğretmen ve 15 öğrenci, 82 okulda kütüphane oluşturulması için çalışmalara başladı. Öğrenciler tarafından çeşitli işlemlerden geçirilen ahşap malzemelerle, kitaplık ve çalışma masası hazırlanıyor.

Etiketler : emine erdoğan kütüphanesiz okul kalmasın milli eğitim bakanlığı
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