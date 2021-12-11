Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Tekirdağ'daki 82 okulun kütüphanesi, Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tedarikçi okullarından olan lisede 7 öğretmen ve 15 öğrenci, 82 okulda kütüphane oluşturulması için çalışmalara başladı. Öğrenciler tarafından çeşitli işlemlerden geçirilen ahşap malzemelerle, kitaplık ve çalışma masası hazırlanıyor.