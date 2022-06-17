Kütahya'da otomobil devrildi: 1 öldü, 3 yaralı
Kaynak: AA
Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu Bulgaristanlı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı.
Kütahya'da Petar İvanov Petrova idaresindeki otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolu Ahmetoğlu köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonunun önünde devrildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Tanya Ninkova Parashkevova'nın yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile eşi Nadezhda Nikolaeva ve kızı Kristiyana Petrova 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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