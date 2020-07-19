Kütahya'da jandarma karakoluna saldıran şüpheli, tutuklandı
Kütahya'da, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş açan Gürkan Karaduman (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açan Gürkan Karaduman, ardından kaçtı. Ormanlık alanda polis ile jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan Gürkan Karaduman, işlemlerinin ardından Tavşanlı Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli Karaduman, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ‘silah kanununa muhalefet, devlet kurumuna ateş etmek, meskûn mahalde ateş etmek’ suçlarından tutuklanarak, Tavşanlı T Tipi cezaevine konuldu.
Soruşturma sürüyor.
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