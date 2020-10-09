Kütahya'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah 07.00’de FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kütahya’da ’gaybubet’ evlerinde faaliyet gösteren çok sayıda firari şahıs, örgütün güncel yapılanmasını sağlayan şahıslar, ’il ablası’ ve para kasası konumunda olan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda TL, döviz, altın, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasının sürdüğü belirtildi.