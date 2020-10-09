Kütahya'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Kaynak: İHA
Kütahya'da bu sabah düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah 07.00’de FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kütahya’da ’gaybubet’ evlerinde faaliyet gösteren çok sayıda firari şahıs, örgütün güncel yapılanmasını sağlayan şahıslar, ’il ablası’ ve para kasası konumunda olan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda TL, döviz, altın, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasının sürdüğü belirtildi.
- İstanbul için korkutan koronavirüs açıklaması: Son hafta vaka sayımız yükselme trendinde
- HDP'nin eski tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
- AİHM, teröristbaşı Gülen'in başvurularını reddetti
- Kütahya'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
- Aliyev'den Türk heyetine zafer müjdesi!
- Türkiye'den S-400 iddialarına cevap: Böyle bir şey söz konusu değil