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18 Temmuz 2023 Salı 14:55:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 14:55:00

Kütahya'da biçerdöverde çıkan yangın 7 dönümlük tarlayı kül etti

Kaynak: AA

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, biçerdöverde çıkan yangının tarlaya sıçraması sonucu 7 dekarlık ekili arazi zarar gördü.

Bozkaya mevkisindeki tarlada arpa hasadı yapıldığı sırada Ramazan A'nın kullandığı biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tarladaki ekili alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Biçerdöverdeki ve tarladaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında Mehmet Turgut'a ait tarladaki 7 dönümlük arpa ekili alan ile biçerdöver zarar gördü.

Yangına geç müdahale edildiğini iddia eden biçerdöverin sahibi ile itfaiye personeli arasında arbede yaşandı.

Olay polis ekibinin araya girmesiyle büyümeden sonra erdi.

Etiketler : HİSARCIK KÜTAHYA YANGIN
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