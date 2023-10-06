Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği

Kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Ege Port Limanı, 3 dev gemiyle gelen 6 bin 220 turisti ağırladı. Limana dün sabah saatlerinde Malta bayraklı "Celebrity Beyond" ve Celebrity Apex ile Bahama bayraklı "Star Legent" isimli kruvaziyerler demirledi. Gemilerden inen 6 bin 220 turist, halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı. Turistlerden bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezerken turlara katılmayanlar ise kent merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

