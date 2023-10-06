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06 Ekim 2023 Cuma 07:14:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 07:14:00

Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği

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Kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Ege Port Limanı, 3 dev gemiyle gelen 6 bin 220 turisti ağırladı.

Kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Ege Port Limanı, 3 dev gemiyle gelen 6 bin 220 turisti ağırladı. Limana dün sabah saatlerinde Malta bayraklı "Celebrity Beyond" ve Celebrity Apex ile Bahama bayraklı "Star Legent" isimli kruvaziyerler demirledi. Gemilerden inen 6 bin 220 turist, halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı. Turistlerden bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezerken turlara katılmayanlar ise kent merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Etiketler : Kruvaziyer turizmi Star Legent Celebrity Beyond
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