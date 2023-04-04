Kurum: Bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden ilk temelleri atan bu ülke. 55 bin konutu 50'inci günde, 55'inci günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak hacme de kudrete de bunu yapacak lidere de güce de sahiptir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Bakan Kurum, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen "Millet Bahçesi İlk Fdan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma, 746 Konut Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, yaşadıkları yerin başta deprem olmak üzere pek çok afetin de sıklıkla görüldüğü bir coğrafya olduğunu söyledi.

Son olarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremleri ve tarihlerinde görülmemiş büyüklükte bir acıyı, asrın felaketini, 81 ilde, 85 milyon vatandaşla birlikte yaşadıklarını anımsatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 bin kardeşimizi, gerçekten çok zor, enkaz başında yavrusunu, evladını bekleyen, enkaz başında annesini, babasını bekleyen, 50 bin kardeşimizi yitirdiğimiz bu depremler 81 ilimizi, 11 ilimizdeki yaşayan vatandaşlarımızı ve o bölgedeki 14 milyon kardeşimizi doğrudan etkiledi. Emin olun dünyanın neresine giderseniz gidin bu kadar kısa zamanda afete müdahale eden, afetin yaralarının sarılması için canla başla çalışan ve afetin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm şehirlerde depremzede kardeşlerinin yanında olan, hiçbir kardeşini açta, açıkta bırakmayan, afetten sadece ve sadece 20 gün sonra ilk temellerini atan ve inşallah bir yıl içerisinde yapacağımız 319 bin konutun temellerini iki ay içerisinde atacağız deyip ve yine hasar tespitle birlikte 650 bin yeni yuvayı, güvenli yuvayı inşa edecek hiçbir ülke bulamazsınız. İşte o ülkenin adı Türkiye'dir. Bu söz, 55 günde 70 bin konutun yapımına başlayan büyük ve güçlü Türkiye'nin sözüdür. Türkiye'de 20 yılda 5 milyon yeni yuva kuran, bu ülkeye çağ atlatan, 20 yılda asırlık işleri yapan Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür."

"YATIRIM DEĞERİ 1 MİLYAR 800 MİLYON LİRA OLAN 30 DEV ESERİ SİVAS'A KAZANDIRIYORUZ"

Sivas'a yeni projelerle geldiklerini belirten Kurum, "Bugün de yatırım değeri 1 milyar 800 milyon lira olan 30 dev eserimizi Sivaslı kardeşlerimize armağan ediyoruz. Sivas'ımızda 218 milyon liralık yatırımla yapmış olduğumuz Millet Bahçemizi de ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Kapalı otoparkımızı, şehrimizin trafik sorununu çözecek adımlarımızı, sokak sağlıklaştırma projelerimizi, kale projemizin ikinci etabının temellerini hep birlikte atıyoruz. Yine Sivas'ta 1 milyar 591 milyon lira değeriyle Yenimahalle'de TOKİ'mizle 746 sosyal konutumuzun da anahtarlarını teslim ediyoruz. İçme suyundan yol yapımlarına, sosyal donatı alanlarına, güneş santrali yapımına, kamu binalarından iskan konutlarımıza kadar da 28 eserimizin açılışını yapıyoruz. Sivaslı hemşehrilerimize kazandırıyoruz." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiğini, çalıştığını, gayret ettiğini ve o gayret neticesinde çalışmalarını bitirdiğini ifade eden Kurum, eserleri bir bir hayata geçirdiğini kaydetti.

Karşısındaki cenahın ise verdiği sözleri hiçbir zaman tutmadığına dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımı milletimizin, şehirlerimizin istikbali için değil, tanıtıma, reklama ve kendi ikballerine yapıyor. Kendi gelecek kaygıları için yapıyor. Millete yeşil alan sözü veriyorlar, her belediyesinde yeşil alan sözü verdiler. Emin olun bir metrekare yeşil alan kazandırmadılar. Millete kentsel dönüşüm sözü verdiler ve kentsel dönüşüm noktasında hiçbir proje üretmediler, üretemediler. Onlar millete dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmasınlar, milletimizin geleceğiyle oynasınlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğiyle oynamaya devam etsinler. Biz yavrularımızın istikbali için 'kentsel dönüşüm milletimizin canıdır' dedik, 'malıdır' dedik ve demeye de devam edeceğiz. Varsın birileri yeşil alan üretmesinler. Biz şehirlerimizi millet bahçeleriyle donatmaya devam edeceğiz. Yeşil alanlarımızı kazandırmaya devam edeceğiz."

Kurum, Türkiye Yüzyılı'nda bu cennet vatanın her köşesini bugünden alıp çağın ötesine taşıyacak dev projeleri, yeşil yatırımları yine sıcak yuvaları vatandaşlarla birlikte yapacaklarını dile getirdi.

Kendilerine, "Deprem bölgesindeki bunca konutu nasıl yapacaksınız?" diyenler olduğunu aktaran Kurum, "Onlara diyoruz ki depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden ilk temelleri atan bu ülke. 55 bin konutu 50'inci günde, 55'inci günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak hacme de kudrete de bunu yapacak lidere de güce de sahiptir." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Kurum ve il protokolü, canlı bağlantı ile millet bahçesinin ilk fidan dikimi, temel atma, 746 konutun anahtar teslimi ve toplu açılışı gerçekleştirdi.

Programın ardından Bakan Kurum Sivas Valiliğini ziyaret etti.

Kent merkezinde esnaf ziyaretinde de bulunan Kurum, özellikle depremzedelerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Malatya'dan gelen ve Bakan Kurum ile bir süre sohbet eden depremzede Mustafa Karadaş, "Bugün diyorlar ki 'O seçilsin, bu seçilsin.' Eğer bu adamlar seçilmezse yemin ediyorum gençliğimin hayrını görmeyeyim, bir depremzede olarak, bu adamlar seçilmezse 1 yıl içerisinde değil 10 yıl geçsin yine evleri yapamazlar. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin." diye konuştu.