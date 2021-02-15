Kurum: AK Parti PKK zulmü altında inleyen Kürt kardeşlerimizin acı ağıtlarından doğmuştur

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin, zor günlerden geçmiş cefakar, vefakar milletin kabul olmuş duası olduğunu söyledi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Konya 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin Konya ve tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı dileyen Kurum, "Hainlerle, terör örgütleriyle ve teröre destek verenlerle mücadelemiz asla durmayacak. Tek bir terörist, tek bir hain kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği her kongrenin bir milli birlik ve beraberlik duruşu olduğunu ifade eden Kurum, "Her kongremiz bu aziz vatana, bu şerefli millete yanlış yapanlara, milletçe bir karşı duruş, bir meydan okuma olmuştur. Sizlerin bu duruşu yeni bir şey değildir. Bu duruş, yüzyıllar boyunca dışarıdan müdahalelerle milletimize kastedenlere karşı yapılan köklü bir duruştur. Bu duruş, yeryüzündeki bütün zulümlerin sebebi olanlara karşı bir dik duruştur. Bu dik duruşta kefenini giyen Sultan Alparslan vardır. Kılıçların ucunda şimşeklerin çaktığı, bütün yüreklerin tek bir seste birleştiği Malazgirt vardır." değerlendirmesinin yaptı.

Kurum, AK Parti teşkilatlarının çağ kapatıp yeni bir çağ açan, imkansızı mümkün kılan Fatih Sultan Mehmet'in, "Toprağı yurt yapan mezarlardır, o vakit ölmekse ölmek" diyen Ertuğrul Gazi'nin ruhu ve cesaretine sahip olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ve bu milletin en güzel adamı, bu ülkenin hasımlarına dönüp, 'Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz' diye haykıran, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti, on yıllar boyunca nice çilelere gark olmuş, bu cefakar, vefakar milletin kabul edilmiş duasıdır. AK Parti, dondurucu kış günlerinde, hasta yatağında gizli gizli gözyaşı döken dedelerimizin dudaklarında kıpırdayan duadır. AK Parti, parasızlıktan dolayı hastaneden hastasını alamayan, cenazeleri dahi borçlandırılmış bir milletin akıttığı gözyaşından doğmuştur. Yeni doğan bebeğini hastaneden alamayan, evinde hazırladığı boş beşiğe bakarak ağıtlar yakan gencecik annelerimizin duasıdır. AK Parti, Cizre'de, Yüksekova'da, Şemdinli'de, Bağlar'da, PKK zulmü altında inim inim inleyen Kürt kardeşlerimizin acı ağıtlarından doğmuştur. Bizler, belediye başkan adaylığı döneminde Cumhurbaşkanımızın önünü kesip, 'Bu bileziği sana veriyorum, inşallah sen kazanırsın Tayyip amca' diyen küçük Nihal'in elleriyiz."

"Bu kutlu yoldan asla geri dönmeyeceğiz"

AK Parti'nin ülkeye hizmet, umut ve aydınlık getirdiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Biz, katsayı zulmüyle üniversitelere giremeyen, her gittiği yerde ötelenen, meslek liseli, imam hatipli genç yüreklerin umutlarıyız. Başörtülü olduğu için evladının mezuniyet törenine giremeyen annelerimizin, tesettürü nedeniyle üniversitelere alınmayan kızlarımızın duasıyız. 'Yarın, elbet bizim, bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir' diyen üstat Necip Fazıl'ın dilindeki o müjde biziz. Bizler, Pınarhisar cezaeviyle, sözde Cumhuriyet mitingleriyle, 367 garabetiyle, e-muhtıralarla, kapatma davalarıyla, Gezi kalkışmasıyla, 17-25 Aralık kalkışmasıyla, 6-8 Ekim olaylarıyla ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle üzerine gelinmişleriz. Allah'ın izniyle ne yaparlarsa yapsınlar, son nefesimize kadar yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza, Konya'ya yakışır şekilde söz veriyoruz. Bizim davamız Hak davadır. Bizim yolumuz hakikat yoludur. Bu kutlu davadan, bu kutlu yoldan asla geri dönmeyeceğiz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti'nin son 20 yılda Konya'ya büyük hizmetler yaptığını söyledi.

Şehrin her geçen gün gelişip kalkınmaya devam ettiğini dile getiren Angı, "Şehrimiz büyüyüp güçlenirken ülkemizde büyüyüp güçleniyor. Özgürlüklerin önündeki engeller bir bir kaldırılırken vesayet odakları da bir bir çökertilmektedir. Devlet ve millet kucaklaşması her şeyin başıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücü ve karar almadaki hızı, içinde bulunduğumuz salgın döneminde sürecin daha sağlıklı yönetilmesiyle, hasarların en aza indirilmesine olan katkılarıyla tecrübe edilmiş oldu. Türkiye, bir taraftan terörle bir taraftan da salgınla mücadele ederken yatırımları da devam etmekte, çaresizlere çare olmayı sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de yaptıkları konuşmalarda kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.