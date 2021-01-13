  • BIST
    1549.53
  • Dolar
    7,4578
  • Euro
    9,1007
  • Altın
    444,5630
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Madem bu kadar şikayetçisin o zaman hodri meydan
Türkiye, Pakistan ile ortaklaşa nükleer silah üretecek mi?
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Skolyoz solunum problemlerine neden olabilir
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Bugün burçları neler bekliyor? 13 Ocak 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
ABD ekonomisi Kovid-19 salgınıyla sarsıldı
İstanbul hazır! Koronavirüs aşı odaları tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözlere skandal savunma
Ankara'ya yeni spor tesisi... Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Selman'dan PKK'ya skandal destek! Türkiye'yi hedef aldılar...
Azil süreci için ilk adım atıldı...
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, kar ve fırtına var...
Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi
Yıldız Tilbe'den WhatsApp'a tepki
Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir 5 yaşında
Gökçe Bahadır'ın partneri Metin Akdülger oldu
Filiz Taçbaş keçi sütüyle güzelleşiyor
Şarkıcı Bedük Londra'dan seslendi
Tövbeler Olsun dizisine katılan Çiğdem Tunç ekrana modayla dönüyor
Şevval Şahin'in Bali tarzı olay oldu!
Selami Şahin'den yarım asırlık saygı albümü
13 Ocak 2021 Çarşamba 00:54:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 00:54:00

Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Madem bu kadar şikayetçisin o zaman hodri meydan

ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili "Madem bu kadar şikayetçisin o zaman hodri meydan. Çık şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan et ve 2023 sandıklarında millet senin boyunun ölçüsünü ortaya koysun" dedi.

AK Parti Güngören 7. Olağan İlçe Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin başarılar ortaya koyarken içeriden ve dışarıdan birilerinin bu gidişatı önlemek için çabaladığını söyledi.

"Dışarıdan birilerinin söz söylemesine, adım atmasına bir şey demeyiz de ne yazık ki içeriden birileri de tam böylesi adımların atıldığı, Türkiye'nin güçlü bir Türkiye istikametinde adımlar atmaya başladığı bir dönemde bu milletin yürüyüşüne çelme takmaya başlamıştır." diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sadece birkaç tanesini hatırlatmak isterim. Bir tanesi 28 Şubat'tan kalma bayat tartışmaları yeniden gündeme getirerek CHP'nin eski bakanlarından biri 'başörtülü bir yargıcın benim hakkımda karar vermesinin asla adil olacağını düşünmüyorum' diyerek yeniden başörtülü, başı açık tartışmasını ortaya koymuştur. Türkiye'de Türk kadınları arasında başörtülü-başı açık ayrımını ortadan kaldıran parti AK Parti'dir. Başörtülü milletvekillerimiz var, başı açık milletvekillerimiz var. Alışsınlar, bu beyler halen 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde kalmışlar. Devirler geçti, kılıçlarınızın iki tarafından da kanların aktığı o dönemler geride kaldı. Köprünün altından çok sular aktı. Bir daha isteseniz de bu milleti asla ve asla ne 28 Şubat'a ne de 27 Mayıs'a geri döndürebileceksiniz. Başka birisi 'eğer 25 Mayıs'ta erken seçim tarihi ilan edilseydi Türkiye'de 27 Mayıs darbesi olmazdı' diyerek darbe ile erken seçimi birbirinin karşıtı meselelermiş gibi ortaya koydu. Bunların hiçbirisi tesadüfen söylenmiş sözler değildir. Bunların hiçbirisi 'öylesi gündemi dolduralım' diye de söylenmiş sözler de değil. Ben hep söylerim bu CHP zihniyetinin arka planını kazısanız hiç şüpheniz olmasın bir çoğunun zihninden yeniden 27 Nisan çıkar. Bu CHP zihniyetinin zihin yapısını kazısanız çoğunun zihninin arkasından 28 Şubat çıkar, 12 Eylül, hatta 27 Mayıs çıkar. Şimdi biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası diye Yassıada'nın açılmasından ne kadar memnun oluyorsak hiç şüpheniz olmasın ki birilerinin de oradaki darbe izlerinin ortadan kaldırılmış olmasından acı duyduklarını, bundan rahatsızlık duyduklarını düşünüyorum. Bir başkası da dedi ki 'depremler olursa, afetler olursa, büyük felaketler olursa ancak o zaman AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurabilirsiniz'. Bunlara karşı, bu üç kişiye karşı AK Parti teşkilatları 81 ilde suç duyurusunda bulundu. Madem bu sözleri ettiler, bu sözlerin hesabını mahkemeler karşısında verecekler."

"BU HAKARETLERİN HEPSİNİN MAHKEMELERDE HİÇ ŞÜPHESİZ HESABINI VERECEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben "sözde genel başkan" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Her platformda cevabını veriyoruz. Öyle onlar laf söyleyecek, biz de 'eyvallah' diyecek değiliz, bunu bilsinler. Ne söylerlerse misliyle cevabını alırlar." dedi.

Kurtulmuş, "Bugün maalesef CHP'nin sözde genel başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına yine ağız dolusu hakaretler etmiş. Bu hakaretlerin hepsinin mahkemelerde hiç şüphesiz hesabını verecek. Ancak o kadar çok tezatlar içerisinde bir konuşma ki daha geçen hafta, birkaç konuşma öncesinde 'Türkiye'ye demokrasiyi biz getireceğiz' diyor. Bugün de diyor ki 'Türkiye'ye demokrasiyi getiren partinin genel başkanı olarak' konuşuyorum." diye konuştu.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye demokrasi gökten gelmedi. Bu millet dünyada bedeli en ağır şekilde ödenmiş demokrasiye sahip olan bir millet. Bu millet bugün sahip olduğu olgun demokrasiyi 27 Mayıs'ta idam sehpasına gönderdiği başbakanları ve bakanlarıyla, onların mirasına sahip çıkarak demokrasiyi olgunlaştırdı. Bu millet 12 Eylül darbecilerine karşı sandıkta 30 senedir demokrasiye sahip çıktı. Bu millet 28 Şubatçılara ilk sandıkta cevabını vererek demokrasiye sahip çıktı. Bu millet 27 Nisan'ı oluşturmak isteyenlere yine sandık önünde cevabını verdi. Bu millet en sonunda 15 Temmuz'da tanklara, hatta uçaklara karşı yürekleriyle, bilekleriyle karşı durarak, şehit olarak, gazi olarak demokrasiye sahip çıktı. Türkiye dünyanın en olgun ve en iyi bedeli ödenmiş demokrasisine sahiptir. Sayın Kılıçdaroğlu ise ne yazık ki bu demokrasiden hiçbir şekilde nasibini almamıştır. Türkiye'de halkın oyuyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek büyük bir hakarettir. Sizin söylediğiniz o laflar Tayyip Erdoğan'ın şahsiyetinden ve onun liderliğinden zerre miskal bir toz miktarı kadar bir şey eksiltmez. Tayyip Erdoğan'a yaptığınız bu hakaretler aslında onun şahsında milletin iradesine yaptığınız açık bir saldırıdır ve demokrasiye karşı işlenmiş bir cinayettir."

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun "Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" sözlerine ilişkinse "Yani diyor ki seçilmiş olması tek başına Cumhurbaşkanı olmasına yetmez. Peki biz eski dönemlerde cumhurbaşkanlarının nasıl seçildiğini biliyoruz. O cumhurbaşkanlarının bir kısmının hangi odalarından cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkarıldığını biliyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Bu ülkede halkın oyundan başka hiçbir yolla cumhurbaşkanı olmanın imkan ve ihtimali yoktur. O zaman tek başına bu cümleyi açıklayın; bir cumhurbaşkanı seçilerek cumhurbaşkanı olamıyorsa ya da seçilmiş olması cumhurbaşkanlığı için yetmiyorsa hangi vasıfları nasıl cumhurbaşkanı olması için yeterli? Sizler, sizin icazet aldığınız makamlardan, bir şekilde başka çevrelerden, şu ya da bu ağababalardan icazet alanlar mı cumhurbaşkanı olacak? 'Milletin iradesi Cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor' diyorsanız kimin ya da kimlerin iradesi Cumhurbaşkanlığı için yeterlidir? Bu soruların cevabı demokrasiye inancı olan herkesin vermek zorunda olduğu bir durumdur." değerlendirmesini yaptı.

"Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak beğenmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz ama Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen bir Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğu müddetle o makama saygı duymak zorundasınız." diyen Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı için aday olmaya çağrısı yaptı.

NUMAN KURTULMUŞ, SÖZLERİNİ ŞÖYLE TAMAMLADI:

"Madem bu kadar şikayetçisin, madem sayıp döktüğün kadar da bu millet de Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun değil, o zaman hodri meydan. Çık şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan et, '2023'de Cumhurbaşkanı benim ve Tayyip Erdoğan'ın yerine seçileceğim' de. Ve 2023 sandıklarında millet senin boyunun ölçüsünü ortaya koysun. Bu beyefendi sandığa gitme cesareti olmadığı için koskoca ikinci partinin, açık ara ikinci parti diyelim geriden gelen ikinci partinin genel başkanı şimdiye kadar ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday dahi olmayı aklından geçirememiştir. Başkalarını aday olarak ortaya koymuştur. Yapacak olacak biziz, yıkmaya çalışanlar onlardır. Suyu getirecek olan biziz, su testisini kırmak isteyenler onlardır. Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde dünyanın en aziz, en şerefli milleti yapmak isteyenler biziz, Türkiye'yi halen eskide olduğu ele güne muhtaç zanneden onlardır. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu iddia eden ve bu uğurda mücadele eden biziz, Türkiye'yi içine kapatmak isteyen onlardır. Türkiye'yi büyük bir bölgesel güç ve küresel aktör yapmak isteyen biziz, elin karşısında el pençe divan durdukları günlerin özlemi içerisinde olan bunlardır. Milleti birleştiren, milleti her türlü farklılıklarıyla, Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle Alevisiyle, başörtülüsüyle başı açığıyla birleştirmeye çalışan biziz, milletin arasında ayrılıklar isteyen bunlardır."

CHP'Lİ KADINLARA "TACİZ VE TECAVÜZ OLAYLARINA SES YÜKSELTİN" ÇAĞRISI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da salgın sürecinde herkesin eve kapanırken AK Parti teşkilatlarının sahada olduğunu, dünyanın "en gelişmiş" denilen ülkelerin yaşlılarını salgın döneminde adeta ölüme terk ettiğini, Türkiye'nin ise dünyaya örnek bir modelle bu süreci yönettiğini anlattı.

CHP'li kadınlardan parti içindeki taciz ve tecavüz olaylarına karşı seslerini yükseltmesini isteyen Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi, CHP'nin kirli ve çirkin siyaset anlayışını kınadığını ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve kongrede AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı görevini Devren Yalçınkaya'ya devreden Bünyamin Baş da birer konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan, Emine Sare Aydın, Tülay Kaynarca, Halis Dalkılıç, Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkanı Rabia İlhan ve MHP Güngören İlçe Başkanı Alparslan Aldır da kongreye katıldı.

Etiketler : ak parti chp kılıçdaroğlu
Zeynep Koçak'tan eski erkek arkadaşı Oğuzhan Koç sorusuna yanıt yok

Zeynep Koçak'tan eski erkek arkadaşı Oğuzhan Koç sorusuna yanıt yok
Şeyma'nın özlemle sınavı

Şeyma'nın özlemle sınavı
Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'

Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film

Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı

Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı
Torunlarla karantina

Torunlarla karantina
Geçici şöhretler fazla

Geçici şöhretler fazla
Ailenin yeni üyeleri

Ailenin yeni üyeleri
Kayak sporcusu yetişiyor

Kayak sporcusu yetişiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER