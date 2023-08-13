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Kurtulmuş'tan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla anma mesajı
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13 Ağustos 2023 Pazar 00:01:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 00:01:00

Kurtulmuş'tan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla anma mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aslan ile geyiği bilgelikle kucağında taşıyan, kurtuluşu insan sevgisi, merhamet, esenlik davasında arayan, Anadolu'yu Hz. Peygamber (a.s.) ve Ehli Beyt sevgisiyle inşa eden Anadolu erenlerinin piri, Makalat ehli Hacı Bektaş Veli'yi 752 yıl aradan sonra halen ilk günkü sevgi ve ihtiramla yad ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : TBMM Başkanı hacı bektaş veli numan kurtulmuş
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