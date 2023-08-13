Kurtulmuş'tan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aslan ile geyiği bilgelikle kucağında taşıyan, kurtuluşu insan sevgisi, merhamet, esenlik davasında arayan, Anadolu'yu Hz. Peygamber (a.s.) ve Ehli Beyt sevgisiyle inşa eden Anadolu erenlerinin piri, Makalat ehli Hacı Bektaş Veli'yi 752 yıl aradan sonra halen ilk günkü sevgi ve ihtiramla yad ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Aslan ile geyiği bilgelikle kucağında taşıyan, kurtuluşu; insan sevgisi, merhamet, esenlik davasında arayan, Anadolu'yu Hz. Peygamber (a.s.) ve Ehli Beyt sevgisiyle inşa eden Anadolu erenlerinin piri, Makalat ehli Hacı Bektaş Veli'yi 752 yıl aradan sonra halen ilk günkü sevgi ve...— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 12, 2023
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