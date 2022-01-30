Kurtulmuş: Türkiye'nin geleceği için 2023, dönüm noktalarından

Ankara'da Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 29'uncu kuruluş yıl dönümü programına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve davetliler katıldı.



AK Parti'li Kurtulmuş, BBP'nin, Türkiye siyasetine Muhsin Yazıcıoğlu'nun önderliğinde çok katkısı olduğunu belirterek, "BBP'nin Türkiye siyaset geleneğinde önemli yeri olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye siyasetinde çok güçlü şekilde Anadolu irfanını oluşturan maneviyatı, Tük-İslam davasının ruh köklerini yani medeniyetimiz üzerinden yeniden yükselebilme fikriyatını Türkiye siyasetine taşıyan önemli bir siyasi hareket oldu. Türkiye'de demokrasi, millet egemenliği ve milletten başka hiçbir merkezin sözüne itibar edilememesi gerektiğini de Türkiye siyasetinde uygulaması ile gösterdi. 28 Şubat döneminde tankların sesinin duyulduğu, nice güçlü zannedilen insanların kaçacak delik aradığı o günlerde Yazıcıoğlu, tankları halka çeviren iradenin yanında durmadı. 'Ben namlusu halka çevrili olan tankların karşısında selam durmam' diyerek bu ülkede demokrasi dersi verdi. Bu, Türkiye siyasetinin önemli köşe taşlarından biri olarak kıyamete kadar hatırlanacaktır" diye konuştu.

'ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ KURACAĞIZ'

Kurtulmuş, BBP camiasının, 15 Temmuz gecesindeki direnişi, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında milli iradenin yanında yer alması, milli iradenin üzerinde hiçbir egemen güce pirim vermemesi de bu sürecin bir şekilde devamı olduğuna dikkat çekerek, "Bir tarafta kendi medeniyetimizin değerleri üzerinden yeniden güçlü bir millet olarak ayağa kalkacağımıza inananlar, diğer taraftan da başkalarından aldığımız icazetler ile onların gölgesinde yükselebileceğimizi zanneden bazı siyaset ve fikir çevreleri. Bu çerçevede bu ülkede medeniyet köklerimiz üzerinden yeniden yükselebileceğimize inananlar büyük bedeller ödeyerek büyük mücadele verdiler. Bizim üzerimize düşen de milli siyaset geleneğinin ortak noktalarındaki paydamızı güçlendirerek Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak, Türkiye'nin emperyalist saldırılar karşısında güçlü şekilde ayakta durmasını temin etmek, Türkiye'yi 21'inci yüzyılın yıldız ülkelerinden birisi yapmak için gayret sarf etmektir. Yolumuzun zor ve meşakkatli olduğunu biliyoruz. Ancak sembol tarihlerden biri olan 2023'ün inşallah Türkiye'nin geleceği için en hayırlı dönüm noktalarından biri olduğuna inanıyoruz. Başından beri Cumhur İttifakı'na destek veren, güç veren, 2023'ün istikametinde yürüyüşümüzü kolaylaştıran BBP'ye teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ne 2023 hedefi ne 2053 ne de 2071 hedefi sadece bir ya da birkaç partinin hedefi değildir. Bu tarihlerin hepsi milletimizin tamamının ortak tarihleridir. Bu milletin gücüne, medeniyet köklerine inanacağız. İnşallah çok daha güçlü bir Türkiye'yi kuracağız" dedi.