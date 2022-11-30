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30 Kasım 2022 Çarşamba 00:15:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 00:15:00

Kurtulmuş: KKTC dünya milletleri tarafından da inşallah tanınacak

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle göreceğiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünya milletleri tarafından da inşallah tanınacak ve yalnızlığı tamamıyla ortadan kalkacak." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, altı muhalefet partisince hazırlanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi"ne ilişkin, "Yaptığınız yeni anayasa çalışmasında cumhurbaşkanının halkoyuyla seçileceğini söylüyorsunuz. İyi de bu getirdiğiniz sisteme, parlamenter sistem değil en iyimser ihtimalle yarı başkanlık sistemi derler." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar birçok yatırımı hayata geçirdiğini, Türkiye'de proje üretmeden önce zihniyet devrimi yaptığını söyledi.

Ülkenin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla bir kademe yukarı çıkacağını belirten Kurtulmuş, bu vizyonla her alanda güçlü ve dünyada sözü dinlenen bir Türkiye'nin gerçekleşeceğini dile getirdi.

Kurtulmuş, AK Parti'nin oylarının yaz aylarından bu yana arttığını, muhalefetin ise belirsizliklerle mücadele ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sorunların barış içinde çözümü için yürüttüğü diplomasi çalışmalarını anımsatan Kurtulmuş, bu çabayı gösteren tek ülkenin Türkiye olduğunu ve Avrupa'nın bu çalışmaları seyrettiğini ifade etti.

"KKTC DÜNYA MİLLETLERİ TARAFINDAN DA İNŞALLAH TANINACAK"

Kurtulmuş, Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gözlemci ülke olmasına yönelik karar çıkarttırmasıyla KKTC'nin uluslararası alana taşındığını hatırlatarak, "Allah'ın izniyle göreceğiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünya milletleri tarafından da inşallah tanınacak ve yalnızlığı tamamıyla ortadan kalkacak." dedi.

Altı muhalefet partisinin henüz adayını belirleyemediğini dile getiren Kurtulmuş, bir aday öne çıktığında diğer parti liderlerinin onu aşağı çekmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Kimi aday çıkarırlar, bizi ilgilendirmez. Bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi çıkarırlar, o da bizi ilgilendirmez. Ancak biz karşımızda rakiplerimizin ortak bir fikirle hareket etmesini isteriz. Hep şunu söyledik, mesele aday bulamamak değil ortak bir fikir etrafında toplanamamalarıdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağı vizyon açıklamasını beklediklerini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün açıkladıkları anayasa çalışmasıyla ilgili müsaade ederseniz birkaç şey söylemek hakkımızdır. Aylardır güçlendirilmiş parlamenter sistem demiyor musunuz? Parlamenter sistem ile başkanlık sistemini ayırt eden temel özelliklerin başında gelen, başkanın halkoyuyla seçilmesidir. Yaptığınız yeni anayasa çalışmasında cumhurbaşkanının halkoyuyla seçileceğini söylüyorsunuz. İyi de bu getirdiğiniz sisteme, parlamenter sistem değil en iyimser ihtimalle yarı başkanlık sistemi derler. Sonra baktığınız zaman eski Türkiye'ye ait ne varsa yani milletin referandumla değiştirip güçlü bir Türkiye istikametinde ortaya koyduğu yönetim sistemiyle ilgili ne varsa bunların hepsini geri getiriyorlar."

"EN İYİMSER İHTİMALLE, 2028'DEN EVVEL UYGULANABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Altılı masanın anayasa değişikliği çalışmasının hak ve özgürlükler açısından da eksiklikleri bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hak ve özgürlükler diye bahsediyorlar ama hak ve özgürlükleri nasıl genişleteceklerine dair hiçbir şey söyleyemiyorlar. Yasa teklifiyle yapmayı düşünüyordunuz ya şu başörtüsü yasağını kaldıracak, başı örtülü kardeşlerimizin okuma, kendilerinin devlet memuru olarak bulunması, özel sektörde çalışmasıyla ilgili alanlardaki olabilecek kısıtlamaları da ortadan kaldıracak hak ve özgürlükler maddesi de yazsaydınız ya. Bunların hiçbirisine dokunmadan sadece yapılan yeniliklerin hepsini geri götürerek eski Türkiye'nin alışkanlıklarını yeniden diriltmek, vesayet odaklarının iştahını kabartan bazı dengesizlikleri yeniden oluşturmak için bir anayasa teklifiyle milletin karşısına çıkıyorlar. Türkçede çok güzel bir söz var, eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Bu millet, anayasa değişikliğini yapmıştır ve Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir.

Milletin karşısına getirdiğiniz bu anayasa değişikliğinin, eğer anayasa yapacak çoğunluk alırsanız, eğer anayasayı halka götürecek bir çoğunluk elde ederseniz ya doğrudan Meclis'te ya da milletin referandumuyla önümüzdeki seçimden sonra anayasalaşması lazım. Mevcut anayasayı değiştirmeniz lazım. Peki, mevcut anayasayı değiştirmeden siz bu teklifle milletin karşısına 'Teklifimiz budur.' diye nasıl çıkıyorsunuz? Bu en iyimser ihtimalle, bütün bunları yapabilecek bir gücünüz olsa dahi 2028'den evvel uygulanabilecek bir şey değildir. O zaman şu soruyu sormak bu milletin hakkı değil mi, 2023 seçimlerinde millete ne vaadinde bulunuyorsunuz ve hangi programla çıkıyorsunuz? Bunları soracağız ve ısrarlı bir şekilde takipçisi olacağız."

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik de katıldı.

Etiketler : Numan Kurtulmuş AK Parti KKTC
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