Kurtulmuş: Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur. Şiddetle lanetliyoruz. Nerede insanlık, nerede uluslararası camia? Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verdi.