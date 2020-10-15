15 Ekim 2020 Perşembe 23:23:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 23:23:00
Kurtulmuş: Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur
Kaynak: AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere yönelik saldırısını kınadı. Kurtulmuş; "Kurtulmuş: Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur. Şiddetle lanetliyoruz. Nerede insanlık, nerede uluslararası camia? Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verdi.
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