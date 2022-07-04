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04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:28:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:28:00

Kurtulmuş: Seçim bir yarıştır! Bizim adayımız belli

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Seçim bir yarıştır. Bizim adayımız belli, Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah Erdoğan milletin oylarıyla, milletin desteğiyle, mazlumların duasıyla, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilecektir." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cihannüma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu"na katıldı.

Buradaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını ve başarı dileklerini iletti.

Cihannüma Derneğinin temsil ettiği büyük kitlenin en önemli özelliğinin samimiyet, fedakarlık, özgüven sahibi olmak, makuliyet çizgisinden sapmamak, özgürlük ve demokrasiye bağlılık, kapsayıcılık ve kuşatıcılık, sağlam bir mefkureye sahip olmak olduğunu belirten Kurtulmuş, derneğin temsil ettiği fikri ve siyasi müktesebatın en temel iddialarının, Türkiye'nin kendi kökleri üzerinde yükselebilecek güce ve birikime sahip olması olduğunu söyledi.

Bu müktesebatta, demokrasi ve millet iradesini her türlü siyasi tercihin üstünde tutmak, tam bağımsız güçlü Türkiye'yi inşa etmek, şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak, Türkiye'nin bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olma iddiasının bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bölgesel bir aktör ve küresel bir güç olarak Türkiye, onun bunun değil, şu ya da bu tarafın emrinde olan bir ülke değil, Avrupa Birliğinin şunun, vesairenin kapısında bir şekilde bekletme salonunda beklettiği, terbiye ettiği bir ülke değil. Kendi ayakları üstünde duran bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olan Türkiye. Bunla ilgili onlarca örneği sayabilirsiniz. Sadece ikisini hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra bütün dünya Rusya'yı nasıl durduracağı konusunda herhangi bir fikre sahip değilken, fikri geçtim herhangi bir şekilde bunu durdurabilecek bir gaye, hedef içerisinde değilken, Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde tabiri caizse bir mekik diplomasisi uygulayarak hem Rusya hem Ukrayna ile görüşerek barışı temin edecek küresel bir aktör, bir devlet olduğunu ortaya koydu. Ama maalesef biz, savaş bir an evvel bitsin noktasındayken, Dolmabahçe görüşmelerinden sonra, sadece bir görüşmeyle neredeyse bu iş bitecekken birileri Avrupa'da bu savaşın daha uzun süre sürmesini istediği için ne yazık ki savaş bitirilemedi."

Kurtulmuş, en kısa zamanda Ukrayna'da her iki tarafın da hakkaniyeti bulacağı adil bir çözümle barışın sağlanması temennisinde bulundu.

"TÜRKİYE NE YAPACAĞINI BİLİYOR"

Türkiye'nin küresel bir aktör ve güç olma iddiasının Madrid'de geçen hafta yapılan NATO Zirvesi'nde görüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye, NATO'nun üyesi olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle ilgili süreçte imzayı atıp 'Tamam bunlar girebilir' dememiştir. Sadece yolu açmış, rezervini bir şekilde askıya almış, süreci başlatmış ama bu süreçte verdikleri sözlere uymazlarsa, İsveç ve Finlandiya'ya asla yeşil ışık yakılmayacağını, kırmızı kartın cebimizde olduğunu ilan etmiştir." dedi.

Zirve sonrası açıklanan bildirinin, Türkiye'nin hazırladığının neredeyse aynısı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin elindeki "veto kartını" çok iyi kullanarak, bu ülkelerin bundan sonraki süreçte terör örgütlerine hiçbir şekilde destek vermeyeceklerini teminat altına aldığını ifade etti.

"Söz verdiler, yerine getirirler, kendileri bilir. Yerine getirmezler, kendileri bilir. Türkiye ne yapacağını biliyor." diyen Kurtulmuş, Türkiye'yi terör örgütlerine karşı korumakta kararlı olduklarının altını çizdi.

"CUMHURBAŞKANI'MIZ YENİDEN SEÇİLECEK"

Kurtulmuş, Türkiye'nin, 2023 seçimlerinde yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde, yeni ve adil bir dünyanın kurulması arzusuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yürüyüşüne devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seçim bir yarıştır. Bizim adayımız belli, Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah Erdoğan milletin oylarıyla, milletin desteğiyle, mazlumların duasıyla, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilecektir. Ancak yarış, rakiple olur. Karşı tarafa 'rakip kim' dediğimiz zaman, diyorlar ki 'Rakibimizi çıkartalım da 20 günde yıpratacak mısınız onu?' Biz de diyoruz ki 'Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır ortada, 20 yıldır yıpranmıyor da sizin adayınız 20 günde yıpranıyorsa, öyle bir adayla, sevdayla uğraşmayın.' Dünkü masadan bir kriter daha çıktı. Öyle görünüyor ki kim aday olsun, olmasın tartışması mühim bir tartışma. Kendileri bilir, kim aday olursa olsun inşallah Tayyip Erdoğan'ın karşısında hiçbirisinin bir şansı olduğunu düşünmüyorum. İnşallah milletin oylarıyla, desteğiyle Cumhurbaşkanı'mız yeniden seçilecektir."

"Altılı masa... Altı artı bir. O birin de hakkını unutmayalım. Esas o masanın en etkin aktörü o ismi anılmayan birdir. O altı tanesinin hepsi de biliyorlar ki o ismi anılmayan bir dese ki 'Biz size oy veriyoruz' feriştahını getirseler, Tayyip Erdoğan'ın karşısında yarışa dahi katılmasının imkanı yoktur." diyen Kurtulmuş, "altılı masa"nın arasında bundan sonra en çok yaşanacak tartışmanın "demokrasiye en çok aşık olan kimdir" olacağını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu Genel Kurul'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü ve Derneğin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Yusuf Tekin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile davetliler katıldı.

Kurtulmuş'a günün anısına hediye takdim edildi.

Etiketler : kurtulmuş başkan erdoğan nato
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