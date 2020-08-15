Kurtulmuş, Biden'in sözlerine; 'akıl, izan ve siyasal ahlak dışı' olduğunu belirtti

Kurtulmuş, Biden'in sözlerine; 'akıl, izan ve siyasal ahlak dışı' olduğunu belirtti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.