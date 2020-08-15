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15 Ağustos 2020 Cumartesi 22:45:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 22:45:00

Kurtulmuş, Biden'in sözlerine; 'akıl, izan ve siyasal ahlak dışı' olduğunu belirtti

Kaynak: AA

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ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için kullandığı skandal sözlerine bir tepkide AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş Biden'in sözlerine; "akıl, izan ve siyasal ahlak dışı" olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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