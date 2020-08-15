Kurtulmuş, Biden'in sözlerine; 'akıl, izan ve siyasal ahlak dışı' olduğunu belirtti
Kaynak: AA
ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için kullandığı skandal sözlerine bir tepkide AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş Biden'in sözlerine; "akıl, izan ve siyasal ahlak dışı" olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Biden! Unutma!— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 15, 2020
Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampayanın çerezi değildir.
Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlâk dışıdır.
Şiddetle kınıyoruz!
- Bakan Koca entübasyonun zorluğuna dikkati çekti
- Ömer Çelik'ten Biden'in skandal sözlerine tepki: Türkiye'nin demokratik iradesine karşı bir saldırıdır
- Kurtulmuş, Biden'in sözlerine; 'akıl, izan ve siyasal ahlak dışı' olduğunu belirtti
- Ünal'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki: Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemedi
- İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı
- Bakan Koca: Virüs durup dururken yayılmıyor