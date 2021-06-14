  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir
Stoltenberg: Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız
Türkiye'de 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
Jandarma damat ve polis gelin nikah masasına üniforma ile oturdu
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi
THY ABD uçuşlarında frekans arttırıyor
Ankara'da yağmur yağışı sonrası yollar göle döndü
Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak
Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var
Dünya genelinde nükleer silah stoğu azalırken operasyonel durumdaki silahların sayısı arttı
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Türk Kızılaydan Filistin Kızılayına ambulans bağışı
Türkiye'de 34 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Başkan Erdoğan dünyaya ilan etti: Beklediğimiz desteği göremedik
Başkan Erdoğan ile Biden arasında sohbet
ABD-AB arasında kritik Türkiye görüşmesi
NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafı
Uzun soluklu çatışmalar kapıda!
Netanyahu'yu başbakanlık koltuğundan böyle kaldırdılar
Yunan basını: "Atina, Türk İHA'larına karşı çaresiz"
Dünyada ilk kez! Türkiye'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu
Türkiye'deki dünya devine önemli atama!
Tarihi ziyaret için geri sayım başladı! Türkiye kilit rol oynuyor
Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı: İttifakın en önemli ülkelerinden biri
14 Haziran 2021 Pazartesi 18:56:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 18:56:00

Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak

ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçimlerde AK Parti'nin yine açık ara birinci olacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla yeniden, bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti de Türkiye'nin açık ara birinci partisi olarak seçimlerden çıkacaktır." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, 2023 yılında düzenlenecek seçimlerin Türkiye açısından önemine değindi.

Türkiye'nin yeniden güçlü bir Türkiye istikametindeki yürüyüşünü hızlı bir şekilde devam etme kararını bu seçimde tekrarlayacağını ifade eden Kurtulmuş," Daha güçlü bir mücadele inşallah ortaya koyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla yeniden, bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti de Türkiye'nin açık ara birinci partisi olarak seçimlerden çıkacaktır. Bunun için gayretle çalışmamız gerekiyor. Yapılan hizmetler Türkiye'de gelecek vizyonuyla ilgili AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu değerli görüşler, eylemler, çabalar ortadadır." dedi.

"Tek tek gönüllere girmeyi başaracağız"

Muhalefet partilerinin de yaptırdığı kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin en yakın rakibinden açık ara birinci olduğunu söyleyen Kurtulmuş, siyasetteki en büyük güçlerinin millet olduğunu vurguladı.

"Milletin üzerinde hiçbir güce itibar etmiyor, hiçbir güce şirin görünmek için en ufak bir gayret içerisinde bulunmuyoruz." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Milletin gücünü arkamıza alabilmek için de esas mesele gönüller kazanmaktır. Hizmetlerimizi yapacağız, bu hizmetlerimizi halkımızla buluşturacağız ama hepsinden önemlisi hepsinden iricesi bir gönülle girmek. Tek tek gönüllere girmeyi başaracağız. Bu emek ister, gayret ister. Önümüzde kalan sürenin her gününü, her haftasını, her saatini planlamak ve halkımızla insanlarımızla birlikte bu çalışmayı gönül huzuru içerisinde yapmayı gerektirir.

Bu girdiği yoldan inşallah geri dönmeyecektir. Bu anlamda her bir günümüzün, her bir saatimizin ve hatta bir dakikamızın önemli olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin değerli çalışmalarına partinin de milletin de ihtiyacı vardır. 2023 seçimlerinde ortaya konulacak olan başarı zaten kendiliğinden 2024 seçimlerini getirecektir. O zaman Tekirdağ'da şimdi keşke biraz daha oy alsaydık dediğimiz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını da almış olacağız. Onun tohumlarını bugünden itibaren yaptığımız çalışmalarla atacağız."

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da yaptıkları çalışmalar hakkında Kurtulmuş'a bilgiler verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesini de ziyaret ederek partililerle selamlaştı, Başkan Cüneyt Yüksel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etiketler : Numan Kurtulmuş ak parti seçim
Bebek alışverişi

Bebek alışverişi
Bergen'i iznim olmadan çekemezler

Bergen'i iznim olmadan çekemezler
Merve aşısını oldu!

Merve aşısını oldu!
Kaan'ı koluna kazıttı

Kaan'ı koluna kazıttı
Çevre dostu Burcu!

Çevre dostu Burcu!
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
7 Temmuz'da düğün var!

7 Temmuz'da düğün var!
Hız tutkusundan vazgeçmiyor

Hız tutkusundan vazgeçmiyor
Tiyatro sahnesi için hazır

Tiyatro sahnesi için hazır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER