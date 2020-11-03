Gözyaşları sel oldu! Ayda elini salladı çok güzel gülüyordu

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03 Kasım 2020 Salı 11:33:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 11:33:00

Kurtarma ekibi o anları anlattı: Ayda elini salladı çok güzel gülüyordu

Kaynak: AA-DHA-İHA

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İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rızabey Apartmanı'nda bir mucize daha gerçekleşti. 3.5 yaşındaki Ayda Bebek, tam 91 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Ayda bebeğe hemen serum bağlandı, hastaneye götürüldü. Mucizeyi gerçekleştiren ekipteki personellerden biri yaptığı açıklamada, "Çok güzel gülümsüyordu, ağlaya ağlaya çıkardık." dedi. İşte İzmir'deki son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Kurtarma çalışmasına katılan bir ekip üyesi şunları söyledi:

''Çok güzel bir kız. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazın içinde değilmiş gibi çok güzel gülümsüyordu. Ben İHH arama kurtarma ekibindeyim. İlk önce arkadaşlar sesini duydu. Sesini duyunca insan olup olmadığını anlamak için elle tespit ettiler. Hareket eden bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Ses verdikten sonra ekipler toplantı. Hummalı bir çalışma yapıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra çok güzel gülümsüyordu. Hepimiz çok duygulandık, ağlayarak çıkardık. Sesleri anlaşılmıyordu, çocuk sesleriydi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi.''

Ayla'nın sesini ilk duyan itfaiyeci Nusret Aksoy o anları anlattı

"İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı."

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı.

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin’in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşmayı başardı. Ayda Bebek, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek’e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Ayda Bebek’in enkaz altında bir çamaşır makinenin yanında bulunduğu öğrenildi.

Etiketler : AYLA AYDA İZMİR DEPREM KURTARMA
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