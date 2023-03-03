Kurtarıcısı korkusunu unutturdu

Kahramanmaraş'ta yıkılan binada apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Çabuk'un 3 gün sonra enkaz altında yerini tespit edip kurtarılmasını sağlayan itfaiye köpeği Çakıl'la buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Çabuk, köpek korkusunu unutup sarıldığı Çakıl'ı "Beni kurtardın, sen var ya benim canımsın, aslansın sen" diye sevdi.

'YERİMİ KÖPEK BULDU'

Enkaz altındayken köpeğin sesini duyduğunu daha sonra bir görevlinin kendisiyle iletişime geçtiğini dile getiren Çabuk, şöyle devam etti: "Bir kişi 'Sesimi duyuyorsan 3 kez vur' dedi. Elimde keserim vardı. 3 kez vurdum. Ondan sonra sesini duydum. 'İyi misin?' dediler, 'Evet iyiyim' dedim. Köpek halen havlıyordu. 08.00'de küçük bir delik açtılar, 20.30'da beni kurtardılar. Kurtulduktan 1 gün sonra köpek geldi, hemen beni tanıdı. Köpekten korkardım, asla yaklaşamazdım. Korkumu yendim."

