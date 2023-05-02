İstanbul Güvenlik Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin, 'Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini göstermiştir. Birçok ülkenin peşinde olduğu bir isimdi' dedi.

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