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02 Mayıs 2023 Salı 10:50:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 10:50:00

Kureyşi'nin Suriye'de öldürülmesi... İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini göstermiştir

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İletişim Başkanı Altun, Kureyşi'nin Suriye'de öldürülmesine ilişkin "Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini göstermiştir." dedi.

İstanbul Güvenlik Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin, 'Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini göstermiştir. Birçok ülkenin peşinde olduğu bir isimdi' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fahrettin altun deaş kureyşi
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