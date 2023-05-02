Kureyşi'nin Suriye'de öldürülmesi... İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini göstermiştir
İletişim Başkanı Altun, Kureyşi'nin Suriye'de öldürülmesine ilişkin "Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini göstermiştir." dedi.
İstanbul Güvenlik Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin, 'Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini göstermiştir. Birçok ülkenin peşinde olduğu bir isimdi' dedi.
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