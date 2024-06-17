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17 Haziran 2024 Pazartesi 08:02:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 08:02:00

Kurban firar etti... Büyükbaş hayvan çatıya çıktı

Kaynak: IHA

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Kurban Bayramında yurdun dört bir yanında aynı manzaralar yaşandı. Konya'da sahibinden kaçan Kurbanlık büyükbaş hayvan çatıya çıktı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Çıktığı damdan düşen hayvanın güçlükle yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı.

ÖNCE ÇATIYA ÇIKTI SONRA ATLADI

Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı. Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı.

Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü, daha sonra tekrar kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandığı görülüyor.

Etiketler : konya kurban bayramı büyükbaş hayvan
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