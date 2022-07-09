Kurban Bayramı coşkusu... Camiler doldu taştı

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı.



Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı Başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında "Kurban Bayramı: Allah'a yaklaşma sevincimiz" başlığıyla irat edilen hutbede, kurban kesmenin sadece kan akıtmak olmadığı, takvaya ulaşma, Allah'a yakın olma arayışı ile ihlas ve samimiyetle Rahman'a yönelişin sembolü olduğu vurgulandı.

Vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istenen hutbede, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, resmi kurumlarca belirlenen yerlerde kesilmesi, çevre temizliğine daha çok önem verilmesine dikkat çekildi.

Ankaralılar, kılınan bayram namazının ardından bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

İstanbul

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren buraya gelmeye başladı.

İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, namaz vaktinden önce caminin içini doldurdu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında, beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde namaz kılmak için saf tuttu. Caminin önü bayram namazını eda edenlerce dolarken, camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştu.

Bayram namazında aralarında turistlerin de olduğu binlerce kişinin saf tuttuğu Ayasofya-i Kebir Camii'nde, imam Ferruh Muştuer, hutbe verdi. Namazın ardından vatandaşlar, İslam coğrafyası için dua etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi ekipleri, kurdukları mobil büfelerde namaz sonrasında cemaate çorba ve su ikramında bulundu.

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki bayram namazına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Fatih Camisi'nde bayram namazı

Öte yandan, Tarihi Yarımada'nın önemli simgelerinden Fatih Camisi'nde de İstanbullular Kurban Bayramı namazını eda etti.

Bayram namazını bu camide kılmak isteyen vatandaşlar gün ağarmadan camiye akın etti. Vatandaşlar, namazın ardından tekbir getirdi.

Fatih Belediyesi, cami avlusunda kurduğu stantta vatandaşlara çorba ve su ikram etti.

Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı

Büyük Çamlıca Camisi'ne kentin dört bir yanından vatandaşlar, bayram namazı kılmak için çocuklarıyla beraber geldi. Namazdan önce güzel hava ve manzaranın tadını çıkaran İstanbullular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayram namazı için camiye, farklı ülkelerden çok sayıda turistin de geldiği görüldü.

Namazın kılınmasının ardından irat edilen hutbede, kurban kesmenin önemi ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi.

Hutbenin ardından Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, cemaatin bayramını kutladı. Daha sonra cemaat birbiriyle bayramlaştı.

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Sivas'ta vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazı için kentteki camilere geldi.

Vatandaşlar, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerde yoğunluk oluştu.

Ulu Cami'de kılınan namazın ardından dua edildi ve cemaat bayramlaştı.

Bayram namazını oğlu ile Ulu Cami'de kılan İbrahim Özmen, "Buradan da kurbanımızı kesmeye gideceğiz. Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun." dedi.

Kayseri

Kayseri'de bayram namazında vatandaşlar, Camii Kebir Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Bayram namazı öncesi verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı. Camiyi dolduran birçok vatandaş bayram namazını kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşarak, İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu. Namaz sonrası Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı namazı kılındı

Kırşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar bayramlaştı.

Programda, il protokolü ve vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesini doldurdu.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın vaazının ardından Ahi Evran Külliyesi bahçesinde vatandaşlar birlikte saf tutup, bayram namazını kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri cami önünde bayramlaşırken, çıkışta vatandaşlara çikolata ikram edildi.

Programa, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, protokol üyeleri, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Trakya

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle cemaat ibadet için oluşturulan alanda bayram namazını kıldı.

Eski Cami'de ise bayram namazı vaktinden önce gelerek saf tutan cemaat dua edip bayram namazını bekledi.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, namazını 2. Bayezid Camisi'nde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Namazı Edirnelilerin yanı sıra yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sınır kapılarından yurda giren bazı gurbetçiler de eda etti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığını söyledi.

Bayramlarda küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini ifade eden Eviş, bu özel günlerin değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Tekirdağ'da ise vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla başta tarihi Rüstempaşa Cami olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Adana

Çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Cami içerisinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından edilen dualara "Amin" dedi.

Cemaat daha sonra bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, namaz kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Aydın Yığman, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Yan yana saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Müftüsü Yığman, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar'ı doldurdu.

Camiye sığmayan vatandaşların bir kısmı caminin iç ve dış avlularında yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.

Osmaniye

Osmaniye'de bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.

Tarihi Enverül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, cami içinde ve avlusunda bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan. Dergah Camisi'nde namazını eda ettikten sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Namaz sonrası ise vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara giderek dua etti.

Malatya

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki cami, Kurban Bayramı dolayısıyla dolup taştı.

Camiye sığmayan vatandaşlar avluda bayram namazı kıldı.

Namazın ardından mezarlık görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Daha sonra kabir ve şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Darende ilçesinde ise "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, Kurban'ın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken, tüm İslam alemi için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Tekbir ve salavatla yapılan ziyarete, cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Bayram namazı ve Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak, külliye içerisindeki Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirlerinde dua etti.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin de katıldığı namazda, vatandaşlara Hulusi Efendi Vakfı tarafından yemek ikram edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı, dua etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler namazın ardından bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Adıyaman

Çok sayıda Adıyamanlı, bayram namazı için tarihi Ulu Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, namaz öncesi verdiği vaazda, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Vaazın ardından saf tutan vatandaşlar, bayram namazı kıldı, dua etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve İl Müftüsü Taştan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Bursa

Bursa'da vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Cami, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Ezan öncesi camilerde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi.

Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Kentteki birçok camide vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, İsmail Ok ve Adil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın bütün İslam alemine ve tüm Türkiye'ye huzur, sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Şıldak, bayrama ilişkin bütün kurumların tedbirlerini aldığını vurgulayarak, "İlimizde herhangi bir aksama beklemiyoruz. Trafik kuralları çok önemli, böyle yoğun zamanlarda kurallara uyulması büyük önem arz ediyor. Kazasız, belasız sağlık içinde güzel bir bayram temenni ediyorum." dedi.

Şıldak, vatandaşların orman yangınları konusunda da tüm vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kütahya

Kütahya'da da bayram namazı nedeniyle çok sayıda kişi kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'yi doldurdu.

Vali Ali Çelik, Ulu Cami'deki namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada herkesin bayramını kutlayarak sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Kütahya Belediyesi tarafından cami bahçesinde vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar bayram namazı için kent merkezindeki camilere geldi.

Necippaşa ve Yalı camilerin iç ve bahçe bölümlerini dolduran vatandaşlar namazlarını kılıp dualar etti, verilen vaazı dinledi.

Namazın ardından vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.

Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilerde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Adapazarı ilçesinde Tarihi Orhan Camisi'ni dolduran cemaat, bayram namazını kıldı. Vatandaşlar, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.

Bayramın öneminin işaret edildiği hutbede ayrıca, kurban kesimi konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde bayram namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde farklı mimari dokuya sahip camiye akın eden vatandaşlar, namazı eda etti.

Hutbeyi dinleyen cemaat, dua edilmesinin ardından bayramlaştı.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar bayram namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.

Namazı kılan cemaat, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Büyükleriyle namaza gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

Bolu ve Bartın

Bolu'da da vatandaşlar Büyük Cami Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisi'ne akın etti.

Namazlarını eda eden vatandaşlar, hutbenin okunması ve duanın ardından cami çıkışında sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. Bazı vatandaşların namaza çocuklarıyla geldiği görüldü.

Bartın'da ise vatandaşlar bayram namazı için Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camileri başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Şadırvan Camisi'nde İl Müftü Vekili Hulusi Güner tarafından verilen vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.

Çocukların da ilgi gösterdiği namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.