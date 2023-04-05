Kur'an yakma alçaklığına son verin

Başkan Erdoğan, AK Parti Büyükelçiler İftar Programı'nda "14 Mayıs'ta milletimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, Ankara'da 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, iftar sonrası yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yaptı.

YARDIM TEŞEKKÜRÜ: Bu zor günlerde dost ve kardeş ülkelerin güçlü desteğini yanımızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Deprem yardımlarının yanı sıra acımızı paylaşan tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

UNUTMAYACAĞIZ: Bir dönem yaralarını sarmalarına destek verdiğimiz hiçbir dostumuz bizi yalnız bırakmadı. Milletçe bize uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum.

ANKA KUŞU: Tarih boyunca sayısız imtihandan geçmiş milletiz. Nice saldırıyı, işgal girişimini alnımızın akıyla atlattık. 250 bin evladımızı kara toprağa verme pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerimizden doğmayı başardık. Asrın felaketi ile mücadelemizde aynı sarsılmaz azmi gösteriyoruz.

DAYANIŞMA RUHU: Dün itibariyle 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bu sayılar her gün yukarı yönlü güncelleniyor. Türkiye'nin kapasitesine, demokrasimizin gücüne ve milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz.

AYAK SESLERİ: 14 Mayıs seçimlerinde insanımızın sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sandığa şimdiden düşmüştür.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜK: Bir süredir 'dünya beşten büyüktür' diyerek adaletsizliğe dikkat çekiyoruz. Güçlüyü koruyan, zayıfı yok sayan insanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağının arasına hapsedilen mevcut düzen sürdürülebilir değildir. Bu konuda adım atmakta geç kaldığımız her gürün ceremesini maalesef hiçbir günahı olmayan masumlar çekiyor. Buna dur demenin vaktinin çoktan geldiğine inanıyorum.

BÜYÜKELÇİLERE NEFRET SUÇU VE PKK UYARISI

Başkan Erdoğan, konuşmasında büyükelçilere, nefret suçu, terör ve bölücü terör örgütüyle ilgili önemli uyarılarda bulundu: "Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen AB üyeliği stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor. Ancak kimi Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığı eylemlerine göz yumulması geleceğimiz bakımından endişe vericidir. Mushaf yakma eylemlerine ifade hürriyeti kisvesi altında izin verenler demokrasi ve özgürlük kavramlarının altını oymaktadır. 2 milyar insanı rencide etmekle kalmayıp, öfkeye sürükleyen bu alçaklıklara son verilmesinin altını özellikle çizmek istiyorum... Özellikle bölücü örgüt yandaşlarının baskı, zorbalıkla seçimlere gölge düşürmesine müsaade etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. Terörün her türlüsüne karşı ayrım yapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Kelime oyunlarıyla terör örgütlerini palazlandırma girişimlerini biliyor tek tek takip ediyoruz. Vakti saati gelince elbette muhataplarımızın önüne bunu koyacağız."

ADİL BİR BARIŞ MÜMKÜN

"Ukrayna savaşında tutumumuz, kolaylaştırıcı ve arabulucu rolümüz, krizlerde çözüm bulma çabalarımızın en son örneğidir. Türkiye iki komşusu arasındaki krize çözüm üretmenin derdinde olmuştur. Karadeniz tahıl girişimi muhataplarımızın da desteğiyle elde ettiğimiz diplomatik başarıyla küresel gıda krizinin önüne geçtik. Mart ayında mutabakatın devam etmesini temin edecek çabaları yine aynı hüsnüniyetle sürdürdük. Esir takaslarıyla pek çok aileyi buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Hemen hemen her hafta sayın Putin ve Zelensky ile görüşüyorum. Çatışmaların durması için samimiyetle gayret gösteriyorum. Adil bir barışın mümkün olduğuna inanıyorum. Sadece Rusya-Ukrayna krizi değil Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Somali'de derinleşen krizler sorun bekliyor."

SIFIR ATIK İÇİN TEŞEKKÜR

"Evlatlarımıza bizimkinden daha adil, barışçıl, yeşil dünya bırakmak mümkündür. Eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi BM'de 105 ülkenin eş sunuculuğunda kabul edilen kararla küresel boyut kazandı. 30 Mart tarihi Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. BM'de bu konuda özel bir oturum da düzenlendi. Bu konudaki destekleriniz dolayısıyla her birinize teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken ülkelerinize, halklarınıza, Türkiye ve halkımızın en kalbi selamlarını iletmenizi sizlerden rica ediyorum."