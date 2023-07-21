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21 Temmuz 2023 Cuma 19:56:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 19:56:00

"Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Batı'da belli ülkelerde İslam düşmanlığı konusunda bir artış var. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar bir salgına dönüşmeye başladı, şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ukrayna tahıllarının dünya pazarlarına erişiminin sağlanması, dünya gıda güvenliği açısından önemli.

(İsveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonları) Bu salgın haline dönüşmeye başladı.

Biz Türkiye olarak Rusya Federasyonun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tahıl anlaşmasıyla birlikte 33 milyon ton tahıl dünya marketlerine ulaştı.

Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek.

Batı'da belli ülkelerde İslam düşmanlığı konusunda bir artış var. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar bir salgına dönüşmeye başladı, şiddetle kınıyoruz. Tepkilerimiz akabinde İslam ülkeleri de ciddi bir tavır gösterdi. İslam İş Birliği Teşkilatı da bunun üzerine toplandı."

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Etiketler : Bakan Fidan Hakan Fidan Venezuela-Türkiye
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