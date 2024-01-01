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01 Ocak 2024 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 10:15:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Özgür Özel'e 250 bin TL'lik dava

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Manavgat'taki 800'er dönümlük 4 arazinin bakanlık tarafından peşkeş çekildiği iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Özel'e manevi tazminat davası açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Manavgat'taki 800'er dönümlük 4 arazinin bakanlık tarafından peşkeş çekildiği iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bakan Ersoy, CHP'li Özel'in 12 Aralık 2023'te katıldığı bir TV programında kendisine iftira atıldığı ve kişilik haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya ilişkin bilgi veren Ersoy'un Avukatı Mustafa Doğan İnal, "Özgür Özel'in iddialarının tamamı iftira ve yalandır. Özel'in 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Etiketler : mehmet nuri ersoy özgür özel dava
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