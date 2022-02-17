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17 Şubat 2022 Perşembe 21:29:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 22:05:00

2022 turizm hedefleri neler?

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 TV'de gündeme ilişkin özel açıklamalarda bulunuyor. Bakan Ersoy kütüphanelerle alakalı yaptığı kadro açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı bize sözlü onay verdi. Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023 vizyonu kültür ve turizm alanında neler söylüyor? 2022 turizm hedefleri neler ve nasıl hayata geçiyor? Kültür sanat gündemine damga vuracak hangi adımlar atıldı, sırada neler var? Hepsi ve daha fazlası bu akşam 24 Özel'de konuşuluyor.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde; 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve AKŞAM Gazetesi Yazarı Bedir Acar soruyor, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevaplıyor.

Bakan Ersoy'un değerlendirmelerinden öne çıkanlar:

KADRO ALIMI

"Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı bize sözlü onay verdi. Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız."

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

"Bizim en büyük silahlarımızdan biri, Güvenli Turizm Sertifikasını Türk turizm sektörünün hayatına geçirmek ve dünyaya örnek olmak."

"10-15 YIL ÖNCEKİ İLETİŞİM METOTLARI ARTIK KULLANILMIYOR"

"Turizm Geliştirme Ajansı'nın kadroları tamamen profesyonel yöneticiler ve uzmanlardan oluşuyor. Hayatımızdaki iletişim yöntemleri değişti 10-15 yıl önceki iletişim metotları artık kullanılmıyor."

KÜLTÜR YOLU

"Kültür Yolu Festivali, İstanbul için çekim aktivitesi etkinliği olacak. Bu etkinliğin ikincisi 28 Mayıs-12 Haziran arasında olacak. 28 Mayıs itibarıyla Ankara'yı da dahil ettik."

"ENGELLERİ HIZLI AŞIYORSUNUZ"

"Cumhurbaşkanımız eksik olmasın her engelde yanımızda oldu. Tabii yanınızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir güç olduğu zaman engelleri hızlı aşıyorsunuz."

TURİZMDE TANITIM

"Bir şeyin sağlamasını yapmak istiyorsanız pazar çeşitlemesine gideceksiniz. Biz şu anda, potansiyel pazarlarda çok yoğun tanıtım yapıyoruz."

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