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07 Kasım 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 09:00:00

Kültür Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar: İlk kabinede 3 talimat aldım

Kaynak: Akşam

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Başkan Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk 3 görevin, ‘CSO binası, AKM ve Rami Kışlası' olduğunu söyledi. Ersoy “İkisi tamamlandı, biri için de kolları sıvadık” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde AKŞAM Gazetesi ekibini ağırladı. Yapıyı 2.5 yıl gibi rekor bir sürede tamamladıklarının altını çizen Ersoy, bakan olarak atandıktan sonra düzenlenen ilk kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine 3 görev verdiğini anlattı.

RAMİ İÇİN GERİ SAYIM

Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk talimatı Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, ikincisi Atatürk Kültür Merkezi, üçüncüsü ise Rami Kışlası'nın yerine yapılacak İstanbul Kütüphanesi'ydi. İlkini Aralık 2020'de tamamladık, şimdi AKM'yi yaptık. 13 Kasım'dan sonra da tüm enerjimizle Rami'yi bitirmek için çabalayacağız" dedi.

AKM'DE KONSER İÇİN ANKARA ŞARTI!

Bakan Ersoy, AKM ve Kültür Yolu projesiyle ilgili şu detayları verdi:

AKM için yetkin isimlerden oluşan bir kültür-sanat kurulu oluşturuyoruz. Yönetim işi onlarda olacak.

Yabancı, prestijli orkestralar ve organizasyonlarla görüşüyoruz. İlk şartımız "AKM'de konser verecekseniz, Ankara CSO'da da vereceksiniz" oluyor. Yani şunun sözünü verebilirim; İstanbullu da Ankaralı da aynı etkinlikleri izleyebilecek.

Etkinlikler kapalı gişe, tüm salonları günde 3 etkinlik yapacak şekilde dizayn ettik, öyle planlayacağız.

Vatandaşın ilgisi büyük. Günde 1500 kişi sırf fotoğraf çektirmek için geliyor. Bir süreliğine sabah 10.00-13.00 arası bu ziyaretçilere kapıları açtık.

Fiyatlandırmalar oyunların maliyetine, çapına göre değişecek. Ama her durumda öğrencilere yüzde 50 indirim yapacağız.

Galataport'tan AKM'ye uzanan 4 km'lik kültür yolu projesini hayata geçiriyoruz. Galata Kulesi bu rotada. Kule şu an Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi alıyor.

2-14 Kasım arasında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni düzenliyoruz. Bunun benzerini İlkbahar'da da yapacağız. Zaten festival tarihleri ilkbahar ve sonbahar da olacak şekilde sabitlenecek.

AKM'de müzik kayıt odası yaptık. Genç müzisyenler burayı kullanabilecek ve uygun şartlarda profesyonelliğe adım atabilecek.

Etiketler : AKM Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Bakan Ersoy
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