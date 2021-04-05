Başkan Erdoğan, açıklama yapacak

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05 Nisan 2021 Pazartesi 15:52:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 17:50:00

Başkan Erdoğan, değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak

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Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan değerlendirme toplantısı başladı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak. Başkan Erdoğan darbe imalı bildiriyle ilgili ilk kez konuşacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi emekli amiraller darbe imalı bildiri
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