Kuklayı ve kuklacıyı biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Huzur iklimine sahip çıkıyoruz. Sizi galeyana getirmek isteyenlere fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Hesabınızı sandıkta sorun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Aydın'daki mitinginde konuştu. 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Pazar günü önemli bir karar vereceğiz; ya eser siyaseti ya da yıkım siyaseti. Huzur iklimine sahip çıkıyoruz. Sizi galeyana getirmek isteyenlere fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. " dedi. Muhalefeticeleştirer Erdoğan şunları söyledi:

KUŞATICI SİYASİ İRADE

"Torununu SGK'lı yapmak için kuruma kaydediyor. Bunlar hırsız. Seçimde oy kullanamamak dahil her skandalın olduğu defolu bu şahsa oy verir miyiz? Bunlar tefeci, esrar, eroin kaçakçısı. 21 yıldır kimsenin özgürlüğüne hayat tarzına, giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasi iradeden yana olduk. Ya bu zihniyeti ya da öğretmeninden polisine, sanatçısından gazetecisine önüne gelen herkesi tehdit eden bir zihniyeti seçeceğiz."

SELO'YU ÇIKARACAĞIZ DİYOR

"Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit ettiler. Aydın'daki Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Bu hallerini görüp de CHP'ye İP'e HDP'ye oy verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Ne diyor bay bay Kemal, 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. Bay bay Kemal ne yerli ne millidir. Pazar günü önemli bir karar vereceğiz; ya eser siyaseti ya da yıkım siyaseti."

KUKLACIYI BİLİYORUZ

"Biz hep Anadolu irfanına inandık, Allah'ımıza dayandık. Hiçbir güce boyun eğmedik. Sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Biz kuklayı da kuklacıyı da çok iyi biliyoruz. Bu oyunu yine bozacağız."

MENDERES'İ İDAMA GÖTÜRDÜLER

"Aydın'ın sadece istiklal harbinde değil demokrasi tarihimizde de önemli yeri var. Aydın, şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir. Merhum Menderes ömrünü demokratikleşmeye adamış büyük bir devlet adamıydı. Minarelerimizde ezanı Muhammedi'ler onun döneminde yükseldi. Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'si. Milletimizin göz bebeği imam hatip okulları onun döneminde açıldı. Cumhurla cumhuriyet arasındaki uçurumlar ilk kez onun döneminde kapandı. Menderes'in yeter söz milletindir diye yürüdüğü yolculuk 27 Mayıs darbesi ile son buldu. 27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin milli şefidir. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz?"

3320 KONUT HİZMETTE

"Resmi rakamı aldım. Şu anda buradaki kişi sayısı 55 bin. CHP'nin 27 bin kişi. Akşener 5 bin, HDP ise 1.500 Aydın'a toplamda 79 milyar lira kamu yatırımı yaptık. 9 sağlık tesisinin inşası devam ediyor. TOKİ vasıtası ile 1810 konutu teslim ettik. Şimdi de ilk evimle yeni konutu sizlerin hizmetine vereceğiz."

DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE EK KONTENJAN MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'dan sonra Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda mitinge katıldı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Bakan Derya Yanık, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekili adayları, belediye başkanları da eşlik etti. Erdoğan, coşkulu bir kalabalığa hitap ederken önemli açıklamalar yaptı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM: Adana'da yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak kentsel dönüşüm planlıyoruz. İnşallah her bir kardeşimin güvenle evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz.

LİSELİLERE MÜJDE: Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek.

MUHALEFETE TEPKİ: Bay bay Kemal ne diyor, helalden bahsediyor. Önce torununu sen SSK'lı nasıl yaptın? Sende vicdan yok mu? SSK müdürüyken hastanelerde ölenlerin rehin alınmasını neyle vereceksin.

VAY VAY KEMAL OLARAK VEDA EDECEK

"Kendilerine verilen rolü oynuyorlar. Biri bölücülerle kendine verilen rolü gizlemek için milliyetçilik oynuyor. Masaya iki belediye başkanı monte etmişler, kendi şehirlerine faydaları yok ama maşallah ortalığı karıştırmada çok mahirler. İçlerinde en hareketlisi de bölücü örgütün güdümündeki partinin içerdeki ve dışardaki elemanları. Bunlarda teröre mavi boncuk dağıtımı var güven ve huzur yok. Burada her şey var ama millet yok. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerini alacak. Biliyorsunuz önce Bay Kemal'di, sonra Bay Bay Kemal oldu. Seçimden sonra da vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek."

ABD MEDYASI: TÜRKİYE, ERDOĞAN'I ÜZMEYECEK

Washıngton Post gazetesinde yer alan bir haberde Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana hep zafer kazandığı ifade edilerek "Türkiye, Erdoğan'ı üzmeyecek gibi. 69 yaşındaki Erdoğan seçim kampanyası yolunda kendini evinde hissediyor" denildi. Analizde, uzun süredir muhalif kesim tarafından eleştiri alsa da Erdoğan'ın halen çok popüler olduğu ifade edildi. Haberin devamında, "Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası bir güç komisyoncusu olarak rolü önemli derecede arttı" ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU HEP KAYBETTİ

Haberde CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bahsedildi. Bugüne kadar Erdoğan'a karşı her daim kaybettiğine vurgu yapılırken, aslında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP tabanında popüler olduğuna vurgu yapıldı.

BATI MEYDAN OKUYAN BİR ANKARA İSTEMİYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, CNN Türk yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Mustafa Akış, Batı medyasında yer alan haberlere tepki göstererek, "Türkiye meydan okuyan nadir ülkelerden" ifadelerini kullandı. Akış, "Daha önce olduğu gibi Türkiye'nin gündemini belirlemek istiyor. Türkiye, Batı'nın gündemini belirlediği bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN AMCA İÇİN HESAP SORACAĞIZ

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi. "Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.