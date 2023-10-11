Küçükçekmece'de metruk binada çıkan yangın ulaşımı aksattı
Kaynak: AA
Küçükçekmece'de yol kenarındaki metruk binada çıkan yangın nedeniyle ulaşım aksadı.
D-100 kara yolu yan yolu üzerindeki 2 katlı bir binanın bodrumunda bulunan hurda kağıtlar bilinmeyen nedenle alev aldı. Büyüyen alevler tüm binayı sararken duman kara yoluna yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis ekipleri, itfaiyenin çalışması sırasında yolu trafiğe kapattı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.
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